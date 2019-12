Nicht ohne meine Pillen

Telepool (24 Bilder) Der Hirntod ist nicht das Ende: Nora (Saskia Rosendahl) und Aron (Julius Feldmeier)

Das Erstlingswerk von Mariko Minoguchi heißt »Mein Ende. Dein Anfang«. Es ist ein trauriger Film geworden, ungefähr so, wie man sich einen Parteitag der überflüssigen Minipartei »Die Violetten« vorstellt: esoterisch verblasen, inhaltsarm und schwer betroffen. 111 Minuten lang schwurbelt die junge Regisseurin aus München um verschiedene tragische Begebenheiten, die durch das »Schicksal« verflochten sind. Tod, Leukämie und Prekariat verzwirbeln sich in einer Selbsthilfesession ständiger Seufzer aus dünnem Dialog – wer nachts zu einem »Kleinen Fernsehspiel« dieser Art wegdämmert, geht sich am nächsten Morgen erschießen.

Ein junges Paar mit Bedeutungsebene Palindrom, Nora und Aron, wird gleich zu Anfang durch einen Banküberfall entzweit. Er, der junge, genialische Forscher auf dem Gebiet hahnebüchener Halbwissenschaft (Fakultät für Astralische Déjà-vus und Zeitreisen) verliert seinen Leib und kreist seitdem durch ihre Depression. Die Lebende wird von Saskia Rosendahl gemimt, den Verstorbenen spielt Julius Feldmeier. Letzterer überzeugte 2013 noch als psychotischer Jesus-Freak in »Tore tanzt«, seit dem Wechsel ins Schweighöfer-Schwiegersohn-Fach verstrahlt er hingegen den Charme eines mumifizierten Günther Jauch.

Minoguchi lässt Feldmeier die kitschigst möglichen Beziehungsphrasen dreschen, ihn tapsig Schlittschuh laufen und für Langweiler so verrückte Dinge tun, wie nach zu viel Alkohol kotzen. Die beiden Verliebten mögen sich aus Gründen, die man ohne Psychopharmaka nicht begreift, die einen sogar sehr aggressiv machen können, wenn man nicht ruhig gestellt ist. Klar, der Hirntod ist noch nicht das Ende, und wer diesen Film mit all seinen Peinlichkeiten bis zum Schluss durchhält, hat hinterher zumindest Nahtoderfahrung. Ein weiterer Handelsstrang bringt den exkriminellen Schläger Natan (Edin Hasanoviv) ins Spiel. Seine Tochter hat eine seltene Form von Blutkrebs. Er hat kein Geld. Aber ein großes Herz.