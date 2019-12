It was written

Juice Das war’s: Die »Juice« gibt es zukünftig nur noch online

Das langsame Sterben des gedruckten Musikjournalismus setzt sich fort. Zum Wochenende erschien die 195. und letzte Printausgabe des HipHop-Magazins Juice. Zukünftig wolle man sich ganz der Onlineausgabe widmen, hatte die Redaktion bereits vor einer Woche mitgeteilt, die Webseite solle generalüberholt und »zur zentralen Adresse im Rapjournalismus« ausgebaut werden. Ökonomisch gesehen gleiche eine weitgehend unabhängige Produktion eines Printprodukts »angesichts der aktuellen Marktlage auf lange Sicht einem langsamen, aber sicheren Selbstmord.« So denkt der Eigentümer Piranha Media schon länger und stellte in vergangener Zeit bereits traditionsreiche Titel wie Spex und Groove ein.

Das zuletzt alle zwei Monate erschienene Magazin aus München war 1997 gegründet worden und prägte in der Folge die deutschsprachige Szene wie kaum ein anderes Medium. Selbst der Genrebegriff »Deutschrap« geht auf seine Berichterstattung zurück. Auf dem ersten Titelbild prangte noch Busta Rhymes, was die Wirkung der US-Rapper auf ihre deutschen Epigonen passend illustrierte. Mitten in der – je nach Zählung – ersten oder zweiten Welle großen kommerziellen Erfolges von Deutschrap gegründet, fand sich auch die Juice bald in der Rolle eines großen Vorbildes wieder: Wie The Source aus New York bestimmte man zeitweilig über Wohl und Weh ganzer Raplabel. Dazu verhalf der gleichermaßen an Fanzines wie Feuilleton geschulte Stil und die immer wieder demonstrativ eingeforderte journalistische Unabhängigkeit. Mit Kolumnisten wie Falk Schacht und Marcus Staiger bereitete die Juice zudem einer etwas politischeren Szenebetrachtung den Weg. Eine Reportage über die lokalen HipHop-Aktivisten irgendeiner mitteldeutschen Kleinstadt verschaffte diesen selbst in Österreich Beachtung. Die beigelegte CD, oft mit Exklusivaufnahmen, sorgte für sichere Aufmerksamkeit – Sidos Hit »Mein Block« erschien zuerst hier.

Wenn schon ein Artikel als Ritterschlag galt, so war das Juice-Cover die höchste in Szenekreisen zu erreichende Ehre. Noch 2010 rappte Haftbefehl »Ich will ein’ Pool im Penthouse, gebe Interviews vom Benz aus / Seh mich auf dem Cover von der Juice im SL, wow!« Noch schwerer zu erlangen war – nach einer gewissen Inflation in den frühen Jahren – nur die Maximalwertung mit sechs Kronen bei den Plattenbesprechungen. So forderte Kool Savas nach seinem Klassiker »Der beste Tag meines Lebens« von 2002 nicht zu Unrecht »Du meinst ich verdien’ noch eine Krone mehr in der Juice / (Jop) Ich verdien’ noch eine Krone mehr in der Juice«.

Diese dürften aktuelle Chartstürmer wie Capital Bra oder Apache 207 künftig nicht mehr anmahnen, was nicht nur am Niedergang der Kunstform Rapalbum liegt. Sie gehören zu einer Generation von Rappern, welche die klassischen Musikmedien umgehen und via Instagram und Twitter direkt zu ihren Fans sprechen. Das machte der Juice trotz des anhaltenden Erfolgs des Genres zuletzt ebenso zu schaffen wie die Konkurrenz aus dem Netz. Der Neustart könnte zumindest ökonomisch gelingen: Dem einstigen Hauptwettbewerber Backspin glückte die Umwandlung in ein Onlineportal. Die Zeiten, als die Juice das Leitmedium der deutschen HipHop-Szene war, sind allerdings endgültig vorüber. (pm)