Das Grün über den Trümmern

Arno Declair Wir wollen doch bloß einen Platz an der Sonne: Das nationale Kollektiv, jetzt auch in Grün

Elfriede Jelineks Stück »Wolken.Heim.« wurde 1988 am Schauspiel Bonn in der damaligen Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland uraufgeführt, entstanden war es im Rahmen der Reihe »Wir Deutschen«. Gegen das Auftrumpfende der Sprache und die ideologische Verschleierung der Wirklichkeit und ihrer Konflikte hat die österreichische Autorin, einst Mitglied der KPÖ, schon immer eine Aversion gehabt. Jelinek versucht, dem allgegenwärtigen »Wir« nachzuspüren und macht es als immerwährende, um sich selbst kreisende Beschwörung erfahrbar. Die Lüge wirkt durch Wiederholung. Jelinek spiegelt dieses Repetitive, lässt es geradezu grotesk hervortreten. Wir, wir, wir – wir sind wir. Eine hilflose Selbstbestätigung einer Identität, deren Inhalt diffus bleibt. Das Wir spricht, Figuren gibt es nicht. Das Gesprochene ist zusammengesetzt aus Zitaten von Hölderlin, Kleist, Fichte, der RAF und weiteren. Ein Monolog, der weder Ende noch Anfang hat, in dem nicht argumentiert wird, sondern Motive aufrufen werden. Der eher eine Stimmung erzeugt, als auf intellektuellen Nachvollzug zu setzen. Jelinek beschreibt die deutsche Überhöhung des Geistigen als Verachtung des Anderen und des Fremden, im Titel klingt Karl Kraus’ »Wolkenkuckucksheim« an. Man bleibt bei sich und unter sich und vermeintlich über anderen – Geistesgeschichte als Herrschaftsgeschichte.

»Wolken.Heim.« wurde in den vergangenen Jahren recht häufig auf deutschen Bühnen gespielt, nun auch in den Kammerspielen des Deutschen Theaters in Berlin unter der Regie von Martin Laberenz. Doch scheint einem der Text bisweilen seltsam fremd. Das dürfte zum einen daran liegen, dass zwischen der BRD 1988 auf dem »Weg zur inneren Einheit« (Wolfgang Pohrt) und der BRD 2019 auf dem Weg zum nächsten »Griff nach der Weltmacht« (Fritz Fischer) doch ein beträchtlicher Unterschied besteht. Der Nationalismus versucht sich kaum mehr umständlich über ein kulturelles Erbe zu legitimieren, das vermutlich nur noch Alten und Nerds vertraut ist, sondern setzt schamlos auf die Macht des Stärkeren ohne Umweg über den Geist. »Du bist Deutschland« hätte mit Hegel und Heidegger wohl kaum die Massen begeistern können. Autos, Fußball und Popmusik sind weitaus geeigneter. Zum anderen besteht Jelineks Text aus einer Nachahmung des Kritisierten. Er wird selbst zum monströsen ideologischen Strudel, der keine Gegenrede zulässt. Der drohenden Ermüdung kann das Publikum immerhin noch mit heiterem Zitateraten entgehen. Heideggers Rektoratsrede? Oder doch Hegel? Am Beispiel des Letztgenannten zeigen sich zudem die Grenzen des Verfahrens, denn Hegel war mitnichten ein Propagandist des Völkischen, sondern stellte den Staat auf die Basis des Rechts – und bereitete so einem realen Universalismus den Weg, den seine Schüler wie Marx und Heine sehr wohl begriffen haben.

Mit dem Text haben bei der Premiere am Freitag auch die Schauspieler ihre lieben Probleme. Doch entwickeln all die Hänger und Anschlussfehler alsbald ihre eigene Komik und unterlaufen so das Vorgetragene, auch die Souffleuse wird zur Mitspielerin. Edgar Eckert, Lorena Handschin, Holger Stockhaus, Birgit Unterweger und Regine Zimmermann geben keine Figuren. In den von Aino Laberenz entworfenen Kostümen sehen sie aus wie uniformiert – zunächst in grellgrünen Glitzergewändern, später in schwarzen Kleidern und Anzügen. So stehen sie auf dem ausgerollten Kunstrasen, bevor sie sich mit selbstzufrieden-süffisantem Grinsen in quietschende Klappstühle fläzen. Es ist schön grün auf der Bühne von Bettina Pommer. Nach und nach wird aus hereingetragenen Holzelementen in der Bühnenmitte ein dreistufiges Podest errichtet. Ein Denkmal der Nation – mit Grausen denkt man an das geplante Freiheits- und Einheitsdenkmal vor dem Preußenschloss, das zurzeit nur ein paar ihrer heroischen Tat vermutlich kaum bewusste Fledermäuse noch verhindern. Denn es sind die Trümmer der Vergangenheit und die Toten, auf denen man sich erhebt. Nach einem unheimlichen Bühnengewitter werden ein paar hübsch-harmonische Liedchen geträllert, zuletzt »Mont Klamott« von Silly, ein Lied über den Trümmerberg im Volkspark Friedrichshain. Nach nicht einmal eineinhalb Stunden endet die collagierte Diskursanalyse. Unterm Grün liegt der Weltkriegsschutt. Oder ist die Farbe der neueste Anstrich des aggressiv Nationalen?