ARD Degeto/Nu Image Gnadenlos: Der Profikiller Richard Kuklinski (Michael Shannon)

Mord auf Malta

Der Fall Daphne Caruana Galizia

Im Oktober 2017 wurde Maltas bekannteste Journalistin Daphne Caruana Galizia ermordet. Die Filmemacher Tim Röhn und Gelareh Kiazand zeigen, wie sie Opfer einer mafiösen Elite wurde. Folgen? Lange Zeit Fehlanzeige. Nun haben die Ereignisse der letzten Tage doch das Netzwerk aufgedeckt, mal sehen wie weit es reicht. Wer sich noch mal die Geschichte angesichts der Aktualität vergegenwärtigen möchte, ist hier richtig.

Arte, Sa., 18.00 Uhr

Wer hat Angst vorm Genderwahn?

Der Kulturkampf ums Geschlecht

Was als akademische These begann, nämlich dass wir ein soziales Geschlecht haben, ist in der Gesellschaft angekommen. Doch von ganz rechts bis tief in die »Mitte« wird seit Jahren vom »Genderwahn« gesprochen. Das ist ja eben immer das Beunruhigende, die Unterstützung dieser Diffamierungen durchs vermeintliche Bürgertum. Der eliminatorische Hass auf das Abweichende blüht wieder auf.

3sat, Sa., 19.20 Uhr

The Iceman

Für seine Familie ist Richard Kuklinski ein liebevoller Vater und rühriger Devisenhändler. Niemand ahnt, womit der stille Mann tatsächlich sein Geld verdient: Er arbeitet als Killer für den Mafioso Roy DeMeo. Als Kuklinski bei einem Mord eine Zeugin am Leben lässt, fällt er bei DeMeo in Ungnade. Gemeinsam mit einem anderen Gangster zieht er daraufhin sein eigenes Geschäft auf. USA 2012. Mit Ray Liotta, James Franco, Winona Ryder, Michael Shannon.

Das Erste, Sa., 23.55 Uhr

Tatort

Querschläger

Ein Heckenschütze schießt auf einem Autohof auf einen Lkw-Fahrer, der Täter flüchtet unerkannt. Thorsten Falke und Julia Grosz ermitteln im Umfeld der Spedition. Dann schlägt der Täter erneut zu. Mit Wotan Wilke Möhring und Franziska Weisz.

Das Erste, So., 20.15 Uhr

Bericht vom Parteitag der AfD

Rassisten und Revisionisten beharken sich untereinander – natürlich dreht sich alles um die zu verteilenden Posten. Mal sehen, wer die Partei künftig führen wird. Nach dieser Entscheidung wird man sich in der Rolle des Opfers wieder harmonisch zusammenfinden.

Das Erste, So., 23.35 Uhr