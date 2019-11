Chris Pizzello/AP/dpa Sprünge in »Loser«-Zeiten: Beck nimmt Anleihen bei seinem Frühwerk

Die richtig gute Nachricht zuerst: Beck Hansen ist kein Scientologe mehr – oder, wie er selbst etwas kryptischer formuliert, er sei sowieso nie eng mit Scientology verbandelt gewesen und hätte das nur nie deutlich genug ausgesprochen. Wesentlich konkreter ist dagegen Becks Trennung von seiner Frau nach fünfzehn Jahren Ehe, und es bräuchte schon ein Herz aus Stein, um die Auswirkungen dieses Schritts nicht auf dem neuen Album »Hyperspace« auszumachen. O. k., nach dem überschäumend fröhlichen, hitlastigen, von Greg Kurstin produzierten Vorgänger »Colors« war es ohnehin wieder an der Zeit für zurückgenommenere, kontemplative Töne. Schließlich klingt in guter Tradition kein Beck-Album wie das andere, man denke nur an den fundamentalen Stilwechsel von »Midnite Vultures« zu »Sea Change« anno 2002.

»Hyperspace« ist – trotz High-End-Produktion von Pharrell Williams und Gastgesang von Stars wie Sky Ferreira und (ausgerechnet) Coldplays Chris Martin – ein im besten Sinne unsicheres Album. Das Fehlen eines roten Stilfadens kann natürlich als Entschluss- und Ratlosigkeit gedeutet werden, naheliegender scheint jedoch, dass die aktuelle Situation (privat wie politisch) bei Beck weder zu krachledernem Optimismus noch zu resigniertem Rückzug führt. Eher zum vorsichtigen Stochern und Tasten, zu einigermaßen verzweifeltem Reflektieren der Lage in flauschigem Chillwave-Dreampop-Ambiente wie im Titelsong (»I’m losing form, it’s all resonating, no recant, articulated / Infrastructure all outdated, this could all be a simulation«) oder in der kosmisch glimmenden Ballade »Stratosphere«.

Zwischendurch Sprünge in »Loser«-Zeiten: Das textlich apokalyptisch gestimmte »Saw Lightning« mit triggernder Slide-Guitar und dicken Beats zum Beispiel, oder der spacige R ’n’ B von »Chemical« lassen den Neunziger-Jahre-Slacker wiederaufleben, der sich zwischen HipHop und Folk nicht entscheiden konnte und damit quasi versehentlich einem eklektischen Crossover-Pop den Weg ebnete, der bis heute begangen wird, siehe/höre »Old Town Road«.

Man kann »Hyperspace« den Mangel an Hits vorwerfen, die fehlenden catchy Melodien – oder die künstlerische Freiheit schätzen, die Beck sich mit dieser Platte gönnt, an deren Ende er einen seiner schönsten und nachdenklichsten Songs bis dato platziert: »Everlasting Nothing« ist so traurig und tröstlich wie es der Titel verspricht: »Nowhere child, keep on running / In your time, you’ll find something / In the everlasting nothing.« Lost in Hyperspace, ganz ohne Pseudoreligion.