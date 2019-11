Les Films du Poisson/ARTE Emile zeigt sich von den gefiederten Freunden Arianes überrascht: »Der durch die Wand geht«

Der durch die Wand geht

So geht es doch vielen: Emile Dutilleul, 47 Jahre alt, lebt ein ruhiges und zurückgezogenes Leben in Montmartre und arbeitet als Angestellter im Großraumbüro einer Versicherung. Als er seine neue, lebhafte Kollegin Ariane kennenlernt, entdeckt Emile nicht nur sein Innenleben wieder, sondern auch etwas Ungeheures. Er verfügt über eine Superkraft, von der er bislang nichts ahnte: Er kann durch Wände gehen. Ein netter Film. F 2016.

Arte, 20.15 Uhr

Makro

Ausgefischt – Die Nordsee und der Brexit

Der »Brexit« bedeutet für die Fischer der Anrainerstaaten der Nordsee ein Leben in Ungewissheit. Der Chef der letzten ausschließlich deutschen Hochseefischereiflotte »Kutterfisch« kann zwar verstehen, dass die Briten die Hand auf ihren Fischgründen halten wollen, aber er fragt sich auch, wohin sie die 200.000 Tonnen Hering verkaufen, die bislang unter anderen von deutschen und niederländischen Fischern gefangen wurden. Wahrscheinlich eine gute Frage.

3sat, 21.00 Uhr

Kirchen im Ausverkauf

Was wird aus den Gotteshäusern?

Die Menschenfischer haben auch nur noch wenig Erfolg. Immer mehr Kirchen im Norden werden wegen zu hoher Kosten und rückläufiger Mitgliederzahlen in den Gemeinden geschlossen. In der katholischen wie auch in der evangelischen Glaubensgemeinschaft fehlen angeblich die Mittel für die nötigen Renovierungen. Ein schweres Schicksal ereilte die St.-Christopherus-Kirche in Hannover. Das Gebäude wurde Anfang 2019 vom Weihbischof Nikolaus Schwerdtfeger entweiht und abgerissen. D 2019.

NDR, 21.15 Uhr

Für ein paar Dollar mehr

Der BR bietet zuverlässig Erholung zum Freitag abend. Dem, der den Bankräuber Indio zur Strecke bringt, winken 10.000 US-Dollar Belohnung. Zwei erfahrene Kopfgeldjäger, der Colonel Douglas Mortimer und der ponchotragende Monco, machen sich auf den Weg. Nach anfänglicher Rivalität schließen sich die Scharfschützen zusammen. Monco weiß allerdings nicht, dass es Mortimer nicht um das Geld geht. Dieser führt einen persönlichen Rachefeldzug gegen Indio. Mit Clint Eastwood. I/E/D 1965.

BR, 22.55 Uhr