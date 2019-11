Chemiefabrik explodiert

Marie D. De Jesús/Houston Chronicle via AP

Gleich zwei schwere Explosionen haben eine Chemiefabrik im US-Bundesstaat Texas erschüttert. Der Sender KFDM berichtete unter Berufung auf Behördenangaben, die erste Explosion habe sich in der Nacht zu Mittwoch ereignet, die zweite dann am frühen Nachmittag. Die beiden Orte Port Neches und Groves seien daraufhin evakuiert worden. Es habe keine Todesopfer gegeben, sagte Bezirksrichter Jeff Branick. Jedoch habe ein Arbeiter des Chemieunternehmens TPC Verbrennungen erlitten, zwei weitere Brüche. Darüber hinaus seien einige Häuser und eine Schule beschädigt worden. Während die Ursachen für die Explosionen noch unklar sind, warnte die texanische Kommission für Umweltqualität (TCEQ) am Mittwoch vor der Freisetzung giftiger Chemikalien. Diese könnten »Augen-, Nasen- und Rachenreizungen, Kurzatmigkeit, Kopfschmerzen und Übelkeit verursachen«. (dpa/jW)