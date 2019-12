»Stasi-Virus« am Wannsee

Paul Zinken/ZB Spitzenimmobilie »verwertet«, Zeitungen abgestoßen: Früherer Sitz des Berliner Verlags am Alexanderplatz

Bedenkliches geht in der Bundesrepublik vor: Das Multimillionärsehepaar Silke und Holger Friedrich kauft den Berliner Verlag, d. h. die regionale Berliner Zeitung, das Boulevardblatt Berliner Kurier, ein Anzeigenblatt, eine Druckerei und die Internetplattform Berlin Online, nach eigener Auskunft für einen einstelligen Millionenbetrag. Das erregt zunächst Aufsehen, dann Aufruhr. Der Grund: Es handelt sich um Ostdeutsche.

Der Geifer vor allem aus überregionalen, also fast ausschließlich westdeutschen Medien insbesondere über die Zusammenarbeit Holger Friedrichs mit dem Ministerium für Staatssicherheit der DDR zwischen 1987 und 1989 folgte wie ein Pawlowscher Reflex. Die Tätigkeit des 1966 Geborenen in einem globalen Softwarekonzern oder der großkriminellen Unternehmensberatung McKinsey spielte keine Rolle. Daher hat die FDP noch nicht die Frage aufgeworfen, ob sich hierzulande Leistung nicht mehr lohnen darf. Und fragt kein anderes Konzernmedium wie sonst bei Attacken auf die Besitzerclans von Zeitungen: Dürfen sich Superreiche kein Spielzeug, genannt freie Presse, mehr leisten?

Um Eigentum und schon gar um Eigentümer darf es in der Gewerbepressefreiheit nie gehen. Die Sache reduziert sich daher wieder einmal auf das Anlegen moralischer Doppelstandards westdeutscher Redaktionen an Ostdeutsche. Erstmalig ist, dass dies Reichen passiert. Die Journalisten sind dabei wie stets nur Kopflanger. Hinter ihnen stehen die staatlich gepäppelte »Stasi«-Industrie und das weitverzweigte Milieu jener »Führungskräfte«, die von der Treuhandanstalt bis zum neuen Kabinett im Land Brandenburg (in dem von 24 Ministern und Staatssekretären neun aus Ostdeutschland stammen) den heutigen Zustand im Osten herbeigeführt haben: die Zahl der Einwohner auf dem Stand des Jahres 1905, überproportional Armut und Vernichtung sozialer und staatlicher Infrastruktur. Beispiel: Am Montag empörte sich FAZ-Leserbriefschreiber Erik Ryll – laut Eintrag beim Internetportal Linkedin Jurist und »Human Resources«-Manager –, dass der Wannsee, »in dem ich regelmäßig rudere«, nun wegen Friedrich auch den »Stasi-Virus« trage.

Was den Wannsee-Nachbarn an den Zugezogenen aufregt: Die Neue Zürcher Zeitung (NZZ) hatte dort im nun verseuchten Zehlendorfer Idyll, das schon Joseph Goebbels als Wohnsitz schätzte und das mit der Wannsee-Konferenzvilla und der dort 1942 beschlossenen staatlichen Praxis bei der »Endlösung der Judenfrage« noch etwas völlig anderes als einen »Virus« trägt, ein Interview mit dem Ehepaar Friedrich geführt. Dort befindet sich die Zentrale der Technikberatungsfirma, die Holger Friedrich gehört. Die NZZ rechnete in dem Gespräch vor, dass die Berliner Zeitung im zweiten Quartal 2019 noch etwa 57.000 Abonnenten hatte, elf Prozent weniger als im Vorjahresquartal. Die Auflage sinke fast überall, aber hier sehe es »düster« aus. Antwort von Holger Friedrich: »In den letzten Wochen rauscht da nichts mehr ab.«

Faktisch drohte der ersten nach dem Zweiten Weltkrieg als »Organ des Kommandos der Roten Armee« gegründeten deutsche Tageszeitung – sie erschien am 21. Mai 1945 – vor der Friedrich-Übernahme das Aus. Zu DDR-Zeiten, als sie der SED gehörte, betrug die Auflage bis zu 345.000 Exemplare. Seit 1990 wird sie von einem Verleger zum anderen wie eine heiße Kartoffel weitergereicht. Noch vor dem 3. Oktober 1990 verkaufte die PDS die Zeitung an ein Joint Venture mit dem britischen Verleger Ian Maxwell, der 1991 unter mysteriösen Umständen starb. 1992 kamen Gruner und Jahr, also Bertelsmann, also die Milliardärsfamilie Reinhard und Liz Mohn, mit dem Anspruch des neuen Chefredakteurs Erich Böhme, eine »deutsche Washington Post« zu entwickeln. 2002 übernahm die Milliardärsfamilie Holtzbrinck, was das Bundeskartellamt untersagte: Man besaß bereits den Tagesspiegel. 2005 folgte gegen heftigen Protest der Belegschaft ein britischer Finanzkonzern, dessen Manager David Montgomery sich u. a. mit der Forderung einführte, die Redaktion müsse »näher an die Anzeigenabteilung« rücken. 2009 legte sich schließlich die Kölner Milliardärsfamilie Neven DuMont die Zeitung zu, schrumpfte die Belegschaft, vertrieb den Verlag Anfang 2017 aus der wohl hunderte Millionen Euro werten Immobilie am Alexanderplatz und ließ die zahlenmäßig halbierte Redaktion sich neu um ihre Arbeitsplätze bewerben.

Der Verkauf an Branchenfremde wie die Friedrichs signalisiert, dass die deutschen Zeitungsclans das Interesse verloren haben. Die Erwerber selbst äußerten öffentlich wenig Erhellendes zu ihren Plänen. Zu hören war u. a. im Spiegel, sie wollten nicht in das Tagesgeschäft der Redaktion eingreifen, aber »mit einer versachlichten, faktenbasierten Berichterstattung« versuchen, »den politischen und gesellschaftlichen Diskurs für Berlin und aus Berlin« zu bereichern.

Die Anwürfe, die dann ausgerechnet vom Hochglanzwerbeblatt Spiegel (die Berliner Zeitung habe einen freundlichen Artikel über ein Rostocker Unternehmen, an dem der neue Verleger beteiligt ist, veröffentlicht, ohne das zu erwähnen) erhoben wurden, sind heuchlerisch wie eh und je. Die der NZZ (»da wird Egon Krenz plötzlich zum Helden erklärt«) grotesk: Die Friedrichs hielten die Tatsache fest, dass der frühere DDR-Staatsratsvorsitzende einen »friedlichen Systemwechsel« möglich gemacht habe. Die Kommentare der Taz waren gewohnt albern: »Stasi ist dunkelster Osten, von dem schon länger nicht mehr die Rede war.« Lediglich rund um den 9. November gefühlt 24 Stunden auf allen Kanälen. Und wenn ein von »Verstörung« umgetriebener Michael Hanfeld in der FAZ zu Holger Friedrich fragt: »Was will er als ›Verleger‹ denn überhaupt?«, dann ließe sich antworten: vielleicht dasselbe wie alle. Noch ein paar Millionen Euro mehr.

Deutlich wird: Den westdeutschen Redakteuren steht eine Erkenntnis ins Haus, die sie bei »Stasi«-Attacken noch nicht gemacht haben: Ihr Geschrei nützt bei Eigentümern nichts. Die bleiben. Oder verkaufen.