Bitte nicht stören

Lupus in Saxonia/de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:%2BBienenstock_-Sachsen_-_Bild_0021.jpg creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/de »Obwohl der Fachmann Arimond so detailliert Bescheid weiß, dass die Parallele von faschistischem und Bienenstaat unübersehbar wird, spricht er sie nicht aus.«

Ob die Literatursoziologe da schon dran ist: Seit wann die Danksagung zum Roman gehört wie Seitenzahl und Satzzeichen? Ganz unvorstellbar, dass Thomas Mann oder Nabokov sich bei irgendwem offiziell bedankt hätten, wie Mann erst Adorno ausfragte und dann alles brühwarm in den »Faustus« kopierte; war er, Mann, doch Künstler und also dem überhoben, was Brecht mit gleichem Desinteresse die »Fragen des geistigen Eigentums« nannte. In Zeiten, da die Frage nach der Trennung von Werk und Autor eher zuungunsten der Dualität beantwortet und jenes nicht mehr ohne weiteres für selbständig (und numinos) gehalten wird, diversifiziert die Dankesadresse Verantwortung und entmystifiziert Autorschaft, soweit diese gewissermaßen eine kollektive wird.

Die dreiseitige Danksagung, die sich an Norbert Scheuers Roman »Winterbienen« anschließt, macht das Kollektiv sogar noch größer, weil sie den freundlichen, ja leutseligen Ton des Romans fortsetzt, den der Stern auf dem Umschlag als »Buch voller leichter Sätze« belobigt. Sie nivelliert das Gefälle, das in Publikumsrezensionen gern als Arroganz moniert wird (wie kommt der dazu, so komplizierte Sätze zu schreiben, null Sterne), und wäre die Danksagung der Nachweis, dass auch der Autor nur ein Mensch ist, nämlich auf Hilfe, Inspiration und Ehefrau angewiesen – und vom Autorenfoto lacht Scheuer wie der Wirt eines Landgasthofs herunter –, dann passt sie hier nahtlos zu einem Text, der nicht stören will noch da, wo es um Verstörendes geht. Und das Verstörende, das sind die tausend Jahre, die auch im Eifelstädtchen Kall vor der Zeit zu Ende gingen.

Für alle etwas

Erzählt wird die Geschichte des zwangspensionierten Lehrers Egidius Arimond, der wegen Epilepsie nicht am Endkampf ums Reich teilnehmen muss, in umgebauten Bienenstöcken jüdische Flüchtlinge nach Belgien schleust und gut mit den Damen kann. Da ist für alle was dabei: ein bisschen Bildung (der Erzähler streut gern in Fußnoten übersetztes Latein in seine Rede), ein bisschen Lebensweisheit, ein bisschen Erotik plus Natur und Action, denn 1944f. fliegen die Flieger tief. Im Titel »Winterbienen« ist das symbolisch-identifikatorische Angebot gleich bezeichnet: So wie das Mittelschichtspublikum rackert und sammelt und aber ahnt, dass sein Sommer, dem klimatischen Trend zum Trotz, vorbei ist, brauchen die Bienen des Hobbyimkers Arimond ein dickes Fell und einen starken Staat und sind auch sonst ein Vorbild: »Unsere Beschäftigung erfüllt uns ganz und lässt uns alle Gefahren und Bedrohungen vergessen.« Überhaupt die Bienen: So fleißig und nötig, doch gegen böse Mächte machtlos, und auch dass Arimond, weil Epileptiker, der Zwangssterilisation zum Opfer gefallen und also impotent (gemacht) ist, trägt zum Beziehungsreichtum bei.

Obwohl das alles nie ernstlich schlimm zu lesen ist, ertappt man sich beim Warten auf die Werbeinsel mit Produkten für die Altersgruppe 60 plus. Die leichten Sätze türmen sich so sanft wie der Schnee der nicht so guten alten Zeit, und die Intaktheit der Jahreszeiten strahlt auf die Prosa sanft zurück, was wiederum eine Suggestivität bedient, die etwas kitzelt, was immer noch gekitzelt sein will: »Nach dem Anfall konnte ich mich an gar nichts mehr erinnern; bei früheren hatte ich zumindest den Anflug einer Ahnung, nun wusste ich sogar nicht einmal mehr, wer ich war – ein seltsames Gefühl, kein Individuum mehr zu sein, das sich in nichts von allen anderen unterscheidet, ein winziger Teilorganismus ohne Bewusstsein des Ichs.« Das mag um so lieber lesen, wer eine Entschuldigung dafür benötigt, dass Oma und Opa (oder Mutti und Vati), umnachtet, wie sie waren, sich beim Judenretten eher zurückgehalten haben.

Obwohl der Fachmann Arimond so detailliert Bescheid weiß, dass die Parallele von faschistischem und Bienenstaat unübersehbar wird, spricht er sie nicht aus, so dass die Ironie, dass der bös allegorische Bienenstock der Rettung vom Faschismus Verfolgter dient, als Doppelgesicht von Natur und Mensch überm Text schweben darf. Der zweite Clou ist die Danksagung, deren Ellenlänge sich der Information verdankt, dass es sich beim Helden um eine reale Person handle. Kein Text muss auf einer wahren Begebenheit beruhen, und dass die Heutigen, vom Positivismus versaut, immer auf der »suche nach klartext« (Schernikau) sind, spricht sogar dagegen. Die »Winterbienen«, eigentlich also eine Romanbiographie, rettet das Reale (und sei’s als guter Trick) indes vorm Kitsch: Denn dass wer Egidius Arimond heißen und als lateinfreudig imkernder Epileptiker der größte Judenretter und Stenz der Nordeifel sein soll, wäre ja als Fiktion schwer auszuhalten.

Den Krieg gestalten

Rein gar nicht auszuhalten ist Steffen Kopetzkys Roman »Propaganda«, der gleichfalls vom Ende Großdeutschlands im Westen handelt: Die Schlacht im Hürtgenwald, weiß Wikipedia, gilt in den USA als »Verdun in der Eifel«. Während Scheuers simple Sätze immerhin keine kaputten sind, spricht Kopetzkys Ich-Erzähler, der als deutschstämmiger US-Amerikaner für die Propagandazeitung der Army gearbeitet hat und 1971, aus Vietnam zurückgekehrt, wegen Geheimnisverrats im Gefängnis sitzt, bloß jenes entseelte Zeitungsdeutsch, das uns allein noch als vertraut berührt: »Ganz zweifellos gab es niemals zuvor und danach eine Armee, die einen solchen Traditions- und Theorieschatz mit einer so spektakulären jüngeren Praxis verbinden konnte wie die Wehrmacht und die es zudem verstand, dies an alle Angehörigen durch eine perfekte Ausbildung weiterzugeben.«

So perfekt, ja sterbenshohl klingt das für und für, und wär’s nicht so erratisch heutig (»Hallo? Wir schrieben das Jahr 1941!«), es wären wohl die »halsbrecherischen Deutschkenntnisse«, die der Klappentext dem Romanhelden zuschreibt und die dem verlässlich tauben Feuilleton mal wieder durch die Bank gefallen haben. Die Süddeutsche immerhin entdeckte die »klassisch revanchistische Trope«, dass der fehlende Stolz auf die deutsche Wehrmacht weniger mit deren Vernichtungsgeschäft als mit alliierter Propaganda (sic) zu tun habe, und hielt auch die Engführung von Vietnam und Weltkrieg (Verbrechen hier wie da) für mehr oder minder offenen »Revisionismus«. Das ist schön, entbindet es doch den vom Waten durch zähsten Illustrierten-Sprachschleim (»Ich wollte ihn [den Krieg] – gestalten. Kreativ sein«) erschöpften Rezensenten davon, die Lektüre über das erste Viertel hinaus fortzusetzen. Kopetzkys Danksagung, ähnlich lang wie die von Scheuer, enthält lustigerweise den Dank an den Physiotherapeuten (!), und wenn dieser Dank so triftig ist wie der an den Lektor, dann sitzt Kopetzky, ich fürchte, bald im Rollstuhl.