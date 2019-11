Make Kirchgang great again!

Amazing Grace/Weltkino/dpa »I believe I said God is good, and if a movie were meant to be, it would happen«

Kurz vor Schluss ihrer Konzertperformance richtet sich Aretha Franklin noch einmal direkt an den »New Temple Missionary Baptist Church«-Chor, der sie an diesen zwei Auftritten im Januar 1972 begleitet und befeuernd unterstützt hat, und bringt es singend, mehrfach wiederholend, auf den Punkt: »I am so glad I got religion!« Schon kurz zuvor hatte Franklins Vater, der einflussreiche Baptistenprediger Clarence LaVaughn Franklin, dramaturgisch passend unpassend die Kraft und den Spirit seiner Tochter gepriesen und die Anekdote zum Besten gegeben, nach einem Fernsehauftritt seiner Tochter jemanden gefragt zu haben, ob der Auftritt denn gefallen habe, worauf die befragte Person geantwortet habe, sie – Aretha Franklin – solle besser in die Kirche zurückkehren. Worauf der Vater reagierte: Wer sage denn, dass seine Tochter die Kirche überhaupt jemals verlassen habe.

Man muss hier vielleicht daran erinnern, dass in Gospelkreisen die Vermischung von religiöser und säkularer Musik als ein Akt der Blasphemie galt und lediglich eine Handvoll Musiker wie Ray Charles oder Sam Cooke es mit unterschiedlichem Erfolg und unterschiedlichen Karrierekonsequenzen wagten, Stilelemente des Gospel in die Popmusik, in den Soul zu transferieren. Auch Gospel erzählt von Liebe und Ekstase – aber eben ohne Sex. Als sich Aretha Franklin dazu entschließt, die Gottesdienstkonzerte in der Missionary Baptist Church in Watts, Los Angeles zu geben, ist sie noch keine 30 Jahre alt, auf eine erstaunliche Folge von Hit-Singles abonniert und gilt als »Queen of Soul«. Geht man ein Jahr zurück, in den März 1971, dann kann man die »andere« Are­tha Franklin, die »Queen of Soul«, bei ihrem gleichfalls dokumentierten Konzert im Fillmore West erleben. Sie kommuniziert permanent mit Publikum und Band, tanzt ausgelassen und liefert als Höhepunkt ein Duett mit Ray Charles über »Spirit in the Dark«.

Bereits 1961, als Neunzehnjährige, hatte Franklin einen Artikel publiziert, in dem sie ihre Hinwendung zur säkularen Musik verteidigte. Der Titel lautet: »From Gospel to Jazz is not Disrespect for The Lord!« Was auch immer hinter der Idee steckte, Aretha Franklin »zurück« in die Kirche zu holen: War es der Versuch, das Schisma von religiöser und säkularer Musik im Sinne einer nach den Morden an Malcolm X und Martin Luther King desillusionierten »black community« zu überwinden, war es der kommerzielle Erfolg der Single »Oh Happy Day« der Edwin Hawkins Singers, der Gospel-Musik als Crossover-Phänomen interessant erscheinen ließ, oder war es der kommerzielle Erfolg des »Woodstock«-Films?

Jedenfalls: Der Rest ist Geschichte. Die beiden Performances in der Missionary Baptist Church in Watts sind legendär. Das im Sommer 1972 veröffentlichte Doppelalbum »Amazing Grace« mit dem Mitschnitt der beiden Abende verkaufte sich millionenfach und wurde das kommerziell erfolgreichste Gospelalbum aller Zeiten. 1999 folgte dann noch eine Edition mit der Musik beider Abende. Der Konzertfilm allerdings, gedreht unter der Ägide von Sydney Pollack, blieb jahrzehntelang unter Verschluss. Es heißt, man habe versäumt, die Ton- und Bildspur zu synchronisieren. Ein Problem, das in analogen Zeiten nicht zu lösen war. Als dieses Problem dann nach dem Tod Pollacks 2008 mittels neuer digitaler Verfahrensweisen gelöst werden konnte und der Film 2011 fertig war, intervenierte Aretha Franklin juristisch gegen die Veröffentlichung. In Aaron Cohens Buch zu »Amazing Grace« (2011) findet sich eine spitzfindige Anmerkung Franklins zur Begründung ihrer ambivalenten Haltung zum Film: »I believe I said God is good, and if a movie were meant to be, it would happen.« Anders gesagt: Erst drei Monate nach Franklins Tod ist es passiert. Im November 2018 premierte »Amazing Grace«, der Film.

Jetzt, mit immerhin 47 Jahren Verspätung, gesellen sich erstaunliche Bilder zu den längst bekannten und vielfach bewunderten Tönen. Man sieht das Filmteam in der Kirche, man sieht, wie die Kameraleute auf spontane Anweisungen Pollacks reagieren und immer wieder Suchbewegungen unternehmen, um den Ereignissen auf den Fersen zu bleiben. Man sieht auch kurze Ausschnitte aus den Proben, von denen gesagt wird, sie seien noch intensiver und spiritueller als der eigentliche Auftritt gewesen. Man sieht immer wieder, wie der Chor und auch Teile des Publikums sich von Franklins Inbrunst hinreißen lassen und in Ekstase geraten, in Tränen ausbrechen.

Verglichen mit heutigen Standards wirkt »Amazing Grace« über weite Strecken allerdings eher wie ein unbedarftes »Making of« denn als veritabler Konzertfilm, was allerdings dem Film ein Plus an atmosphärischer Kraft verleiht. Anders als auf dem Tonträger bekommt Cleveland mit seinen bestens aufgelegten, von »jive talk« durchsetzten Moderationen, in denen er immer wieder darauf hinweist, dass man nicht vergessen sollte, dass man sich in einer Kirche befinde, mehr Raum. Auch sind wiederholt Mick Jagger und Charlie Watts im Publikum zu entdecken, die gerade dabei sind, ihr fulminantes, gospel-informiertes Album »Exile on Main Street« zu produzieren.

Einzig Aretha Franklin, die hier eine auch körperlich erschöpfende Performance hinlegt, bleibt überraschend zurückhaltend und geradezu demütig, weshalb man vielleicht vermuten darf, dass hier auch die Rückkehr einer an den Soul verloren Geglaubten inszeniert wird. Auf dem Albumcover von 1972 posiert sie in traditioneller afrikanischer Tracht, was ein Hinweis darauf sein könnte, dass es den Beteiligten darum gegangen sein mag, der Kirche innerhalb der »black community« wieder den angestammten Platz als Ort religiösen, aber auch politischen Widerstands zuzuweisen. Insofern ist »Amazing Grace« viel mehr als ein Zeitdokument mit Verspätung, sondern auch eine Botschaft zu Zeiten der »Black Lives Matter«-Bewegung.