Dienstanbieter sollen Nutzer preisgeben

Arne Dedert/dpa Wer hat Angst vorm BKA? Präsident Holger Münch (l.) will mit Repression für Harmonie sorgen

Anlässlich der am Mittwoch gestarteten, zweitägigen Herbsttagung des Bundeskriminalamtes (BKA) in Wiesbaden hat BKA-Chef Holger Münch seine Forderung nach einer Meldepflicht für Plattformbetreiber bekräftigt. Gegenüber dem Radiosender Bayern 2 erläuterte er, Dienstanbieter sollten strafbare Inhalte künftig nicht nur löschen, sondern einschließlich der IP-Adresse – anhand derer der Anschlussinhaber identifiziert werden kann – an das BKA melden müssen. Dann könne die Kriminalbehörde die »Strafbarkeit prüfen, die Verursacher feststellen und somit eine Strafverfolgung sicherstellen«. Damit wolle man staatlicherseits »das Klima im Netz positiv« beeinflussen, sagte Münch. Hauptthema der Tagung sind »Hetze und Anfeindungen im Internet und in den sozialen Medien«.

Der BKA-Präsident kündigte zudem die Einrichtung einer dafür zuständigen Zentralstelle in seiner Behörde »in absehbarer Zeit« an. Münch sprach von einer Konzeptions- und Planungsphase im nächsten Jahr. »Dann werden wir eine Pilotphase anschließen wollen, damit wir auch diese Abläufe testen, und dann schrittweise weiter ausbauen«, sagte er.

Über das Internet verbreitete kriminelle »Hassbotschaften« sollen laut BKA-Chef durch das Androhen von Strafen bekämpft werden. Dem Rundfunk Berlin-Brandenburg sagte Münch: »Ich glaube, dass wir gerade dieses bedrohliche Verhalten im Netz in den nächsten Jahren werden verändern können. Wenn wir auch klarmachen, dass so etwas Konsequenzen hat, dann verändert sich das Verhalten.« Polizeilicher Personenschutz reiche »nicht bis in jeden Winkel«.

Die Bundesregierung hatte kürzlich ein Maßnahmenpaket gegen »Hass und Rechtsextremismus im Internet« beschlossen. Plattformbetreiber wie Facebook sollen danach künftig Morddrohungen und Volksverhetzung dem Bundeskriminalamt melden müssen. Derzeit müssen die Anbieter solche Inhalte nur löschen, sobald sie ihnen bekannt sind. Zudem will der Bund das Strafgesetzbuch um Regelungen zur »Hasskriminalität« ergänzen. (dpa/jW)