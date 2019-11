Silverwell Films/Getty Images/arte Bereits 1953 plante die CIA ein Forschungsprogramm zur Gedankenkontrolle bei Verhören: »Niemand darf der Folter unterworfen werden!«

Man denkt natürlich gleich an Julian Assange bei diesem Titel. Die Dokumentation rollt die lange Geschichte der Folterpraxis in den USA auf. Beleuchtet werden die Entwicklung psychologischer Foltermethoden vor allem durch die CIA sowie die Folterskandale in Gefängnissen. Zuerst war der Feind der Kommunismus, dann der Terrorismus. Gespräche gibt es mit Wissenschaftlern und Geheimdienstexperten, aber auch mit Opfern von Folter in den 1950er Jahren. Und vergessen wir nicht das LSD – und vergessen wir nicht Assange. F 2019

Arte, 21.50 Uhr

Zehn Fakten: Soldaten

Aiman Abdallah hat den Wissenschaftsjournalismus fürs Privatfernsehen adaptiert. Auf ihn wurden jede Menge Formate zugeschnitten. Hier erklärt er unter anderem, welch bedeutende Rolle die Pfalz im Drohnenkrieg der USA spielt. Das wollte schon Youtuber Rezo wissen, von der CDU.

Pro7, 21.50

37 Grad: Der unsichtbare Feind

Ein Leben mit dem Keim

Bis zu 600.000 Menschen erkranken jedes Jahr in Deutschland nach Infektionen mit multiresistenten Keime. Rund 15.000 sterben daran, Tendenz steigend. Der Film begleitet zwei Frauen, die das gleiche Leid teilen: eine langjährige, chronische Infektion, die ihr Leben bestimmt. Und was sagen die Grünen so dazu? Die CSU-Landtagsfraktion hat kürzlich mit ihrer Billigung ein Maßnahmenpaket eingereicht, mit dem sie erreichen will, dass es weniger Todesfälle durch multiresistente Keime gibt. Dazu gehöre es, im Alltag den Antibiotikaeinsatz zu reduzieren. In einem Antrag wird die bayerische Staatsregierung aufgefordert, per Studie untersuchen zu lassen, ob bei dieser Reduzierung womöglich auch homöopathische Präparate eine positive Rolle spielen könnten, also Globuli.

ZDF, 22.15 Uhr

Bauerfeind – Die Show zur Frau

Über manche Sachen hat man eine Zeitlang auch in bürgerlichen Kreisen nicht mehr gestritten, zum Beispiel über das Für und Wider des Faschismus. Das ist vorbei, alle wollen jetzt ein Streitkultur, mit Pro und Contra. Die Sendung greift das irgendwie auf.

Das Erste, 22.45 Uhr