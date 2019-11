Nachschlag: »China Cables«

Thomas Peter/REUTERS

Westliche Medien haben wieder Futter für antichinesische Kampagnen. Der Rechercheverbund »International Consortium of Investigative Journalists« (ICIJ) hat Dokumente veröffentlicht, die die Existenz von Internierungs- und Folterlagern für Uiguren im Nordwesten der Volksrepublik sowie die systematische Verfolgung durch die Regierung in Beijing belegen sollen. Es handele sich um »interne Dokumente aus dem chinesischen Verwaltungsapparat«.

In der am Sonntag abend ausgestrahlten Sendung des ARD-Auslandsmagazins »Weltspiegel« sind Aufnahmen der angeblichen Lager zu sehen. Die wirken wie gewöhnliche Gefängnisse: Stacheldraht auf hohen Mauern, Gitterstäbe an den Fenstern und Videoüberwachung. Wachpersonal sei angewiesen, jedwede Flucht zu verhindern. Zellen seien stets doppelt zu verschließen. Die »China Cables« werden jedenfalls als endgültiger Beweis präsentiert für die Gulag-ähnlichen Zustände, unter denen Uiguren angeblich zur Assimilation »umerzogen« werden. (mb)