»Streben nach einem besseren Leben«

Xinhua/Shan Yuqi

Unter diesem Titel wurde am Sonntag in Anwesenheit von etwa 50 geladenen Gästen in Berlin eine Fotoausstellung zum 70. Gründungstag der VR China eröffnet. Die Schau am Potsdamer Platz präsentiert rund 120 Bilder von Fotografen der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua, seit einigen Jahren Kooperationspartner der jungen Welt. Sie zeigen, führte Botschafter Wu Ken (3. v. l.) in seiner Eröffnungsrede aus, wie die Volksrepublik »das Problem von Nahrungs- und Kleidungsmangel für mehr als eine Milliarde Menschen gelöst, fast 800 Millionen Menschen aus der Armut herausgeholt« habe. Gleichzeitig zeugten viele der Fotos von der Freundschaft zwischen Chinesen und Deutschen, von engen persönlichen Bindungen, die in den letzten 40 Jahren entstanden seien. China ist seit drei Jahren größter Handelspartner der BRD, so Wu. Yan Feng, Leiter von Xinhua in Berlin (3. v. r.), und Hu Xudong, Fotograf und Herausgeber der Zeitschrift Nouvelles d’Europe (r.) führten in die Ausstellung ein. Zu den Ehrengästen zählte neben Jörg Schierenbeck (Fotoagentur EPA, 2. v. l.) und Thomas Leistner (Imago Images, 2. v. r.) auch der Vertreter von jW, Chefredakteur Stefan Huth (l.). Die Ausstellung ist noch bis Sonntag in einer Galerie, Berliner Freiheit 2, in Tiergarten zu sehen. (jW)