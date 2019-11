Wende im Fall Wendt

Ingo Wagner/dpa Der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPoIG), Rainer Wendt

Die geplatzte Ernennung des Bundesvorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Rainer Wendt, zum Staatssekretär im Innenministerium von Sachsen-Anhalt hat am Montag die Berliner Politik erreicht. Regierungssprecher Steffen Seibert sah sich gezwungen, auf den Vorwurf des Law-and-Order-Vertreters zu reagieren. Die Besetzung der Staatssekretärsstelle sei »ausschließlich von der Regierung in Sachsen-Anhalt zu entscheiden«, so Seibert, der damit die Verantwortung der Bundespolitik dementierte.

Am Wochenende hatte Wendt der Bild gesagt, er »hätte die Aufgabe gerne übernommen«. Diese sei von der Landesregierung Sachsen-Anhalts an ihn herangetragen worden. Wendt, der auch CDU-Mitglied ist, gab zugleich eine Theorie zum besten, wie es zu seinem verpassten nächsten Karriereschritt habe kommen können: »Die CDU ist vor Linken, Grünen und Sozialdemokraten eingeknickt und hat kapituliert. Das Kommando dazu kam aus dem Kanzleramt.« Seibert erwiderte darauf am Montag: »Das Kanzleramt spricht mit vielen Menschen über vieles. Und das tut es vertraulich.« Dies wollte er als eine grundsätzliche Bemerkung verstanden wissen.

Erst am Freitag hatten Ministerpräsident Reiner Haseloff und Innenminister Holger Stahlknecht (beide CDU) überraschend per Pressemitteilung verkündet, dass Wendt neuer Innenstaatssekretär werden soll. Er sollte auf Tamara Zieschang folgen, die im Dezember ins Bundesverkehrsministerium wechselt. Am Sonntag abend dann verkündete Stahlknecht gegenüber der Deutschen Presseagentur die Kehrtwende: »Nach Erörterung der politischen Lage hat Herr Wendt mir gegenüber erklärt, dass er auf seine Berufung verzichtet.«

Die Personalie hatte in Magdeburg für heftige Kritik gesorgt. Am Wochenende erklärten SPD und Grüne, die in Sachsen-Anhalt mit der CDU regieren, dass sie einer Ernennung Wendts nicht zustimmen werden. In der Vergangenheit hatte sich der DPolG-Chef regelmäßig als Rechtsaußen positioniert, etwa mit seinen rassistischen Äußerungen zu Migranten. (dpa/jW)