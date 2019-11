Real Fiction Filmverleih Aatos weiß Bescheid: Götter gibt es nur in Geschichten aus Finnland

Ein Muslim, das ist einer, der kein Schweinefleisch isst, meint der sechsjährige Amin. Und Götter gibt es sehr wohl, aber nur in Geschichten aus Finnland, glaubt sein Freund Aatos. Die Freunde, einer Marokkaner, der andere Sohn einer Finnin und eines Chilenen, leben in Molenbeek. Dem Stadtteil von Brüssel, der als Brutstätte für Dschihadisten auch in Deutschland verschrien ist. In ihrer Kinderwelt spiegeln sich die großen weltanschaulichen Konflikte. Wenn sie im Hof zwischen Backsteinhäusern gegen halbaufgepumpte Fußbälle treten oder sich an ein Spinnennetz heranschleichen, hört man im Hintergrund die Sirenen. Im Radio kommentiert eine aufgeregte Sprecherin die jüngsten Anschläge. Auf dem Weg zur Schule wird auch Aatos Schultasche kontrolliert.

Regisseurin Reetta Huhtanen macht sich das »Dingsda«-Prinzip zunutze, lässt ihre beiden jungen, unbekümmerten Protagonisten, eben wie in der ARD-Sendung »Dingsda«, über Gott und die Welt plaudern. Komik und Tragik stellen sich von selbst ein, wenn die Absurditäten der Erwachsenenwelt auf gesunden Kinderverstand treffen. So liegt der kleine, müde Aatos abends im Bett und kann sich vor Lachen nicht mehr halten. Was so lustig sei, will die Mama wissen. Woraufhin Aatos von einem lauten Knall faselt, so laut, dass Köpfe geplatzt und den Menschen die Ohren weggeflogen seien. »Das macht mich traurig«, sagt die Mama.

Aatos und Amine beratschlagen, ob Spinnen beißen können oder nicht. Sie jagen kleine Kröten im Herbstlaub und stecken sich die winzigen Tiere auch einmal in den Mund. Sie klettern auf Bäume. Sie sind so herzlich, grausam, egozentrisch und solidarisch, wie Kinder es in Molenbeek und überall auf der Erde eben sind. Und doch scheint immer wieder durch, in was für unterschiedlichen Welten sie groß werden.

»Schummeln ist unrein«, mault der eine, »dafür kommst du in die Hölle.« Flo, eine weitere Freundin von Aatos, hält es dagegen für ziemlich verrückt, an Götter zu glauben. Eigentlich ist sie sogar der Meinung, dass an Gott glauben die Menschen erst verrückt macht. Deshalb möchte sie auch, dass Aatos ihr rechtzeitig Bescheid sagt, sollte er anfangen, an Gott zu glauben. Aatos willigt ein.

Götter sind im Hinterhof etwas, das man hat oder eben nicht, wie Kuscheltiere oder große Brüder. Mit den Wasserspritzpistolen wird geduscht, nicht getötet, nicht mal im Spiel. Und wenn Aatos von seiner finnischen Mutter einen roten Umhang umgebunden bekommt, den Hammer von Papa im Regen schwingt und auch mal ein Gott sein darf, kommt es, wie es kommen muss: Er donnert sich das Werkzeug gehörig gegen den Schädel.

Zum Streit kommt es, wenn Aatos Jesus für den Sohn Gottes, Amin ihn aber bloß für einen Propheten hält. Ohne dass einer der beiden erklären könnte, was für einen Unterschied das macht. Ein Streit von der Qualität der Kabbelei zwischen Liliputanern und Blefuscanern, ob das Ei an der schmalen oder der breiten Seite aufzuschlagen sei. Die Zeitung hat für die beiden Jungs folgerichtig nur drei Rubriken: »Unfälle«, »Wetter« und »Probleme«.

In bescheidenen 71 Spielminuten gelingt es dem Film, ein politisch-religiöses Thema auf unterhaltsame, oft rührende Weise aufzubereiten. Und zwar so, dass die Frage, wer im Recht ist und wer möglicherweise irrt, völlig in den Hintergrund tritt. Es sind Kinder, die streiten. Menschen, die augenfällig überhaupt nicht in der Lage sind, zu begründen, warum eine Religion der anderen überlegen sein könnte. Sie kämen allerdings auch nie auf die Idee, das zu tun.

Wenn Amin einmal sagt: »Es gibt keinen Gott außer Allah«, oder: »Die Araber wissen mehr als die anderen Menschen«, irritiert das Aatos zwar, aber es erscheint ihm nicht wichtig genug, deswegen zu streiten. Schließlich ist da die viel spannendere Frage, ob Spinnen Geräusche machen. »Du musst leise sein, dann kannst du sie hören«, sagt er. »Ich habe Angst vor Spinnen«, meint Amine. »Ich mache sie kaputt, dann habe ich keine Angst mehr.«