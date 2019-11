Mira Film/Centrala Revolution im Iran 1979: Was geschieht mit Menschen in Zeiten von Unruhen und Krieg? – »Der nackte König«

Beuteland – Die Millionengeschäfte krimineller Clans

Vielleicht kann man kurz festhalten, dass keiner der aktuell in der sogenannten Clan-Debatte engagierten Journalisten Arabisch spricht oder versteht. Das heißt: Sie wissen gar nichts, außer dem, was die Polizei erlaubt. Dennoch sind die »Clans« selbstverständlich ungut, das ist klar, sie unterminieren das gesellschaftliche Zusammenleben. Ein Filmteam begab sich auf die Spur des Geldes, das die Basis der Banden bildet – seit den italienischen Heroen des Antimafiakampfes, Giovanni Falcone und Paolo Borsellino, immer eine gute Idee. Der Film zeigt, wie die Kriminellen Gesetzeslücken gezielt ausnutzen, und wie leicht Notare, Banken und Behörden es den Tätern machen, indem kriminelle Handlungen wie Steuerhinterziehung und Geldwäsche nicht angezeigt werden.

Das Erste, 20.15 Uhr

Unterwegs im Westen

Duisburg-Ruhrort: Mit 16 ohne Chance?

Im Duisburger Stadtteil Ruhrort zu leben ist nicht einfach. Der Film erzählt von der Härte dieser Welt, aber ebenso von dem ungebrochenen Glauben des 16jährigen Kenneth an sich selbst. Er hat seiner Mutter versprochen, das Abi­tur zu machen – nun steht der Wechsel in die Oberstufe bevor. Hier scheinen die Journalisten die richtige Sprache zu sprechen.

WDR, 22.10 Uhr

Verliebt, verlobt, verprügelt

Dein Partner – dein Mörder. Gewalt in der Beziehung ist eine der häufigsten Straftaten in Deutschland. Jeden dritten Tag bringt ein Mann seine Frau oder Exfrau sogar um – in der Hälfte der Fälle, weil sie ihn verlassen möchte oder verlassen hat. 2017 wurden insgesamt 113.965 weibliche Opfer von Partnerschaftsgewalt in der polizeilichen Kriminalstatistik erfasst.

Das Erste, 22.45 Uhr

Der nackte König

18 Fragmente über Revolution

1979 Revolution im Iran, 1980 Aufstand in Polen: Andreas Hoessli, der als Reporter in Krisenregionen gearbeitet hat, greift in seinen Filmen die Frage auf, was mit Menschen in Zeiten von Revolte und Krieg geschieht. Die Doku befasst sich mit Menschen, die zu Akteuren in Umstürzen wurden und zeigt, was sie antrieb und was mit ihnen geschah, als die alte Macht untergegangen war. F/PL 2019.

Arte, 23.40 Uhr