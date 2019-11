Verzicht lohnt sich nicht

Marijan Murat/dpa »Menschen vor Profit«: Demonstration der IG Metall in Stuttgart (22.11.2019)

Mehr als 15.000 Beschäftigte der Autobranche sind am Freitag nachmittag in Stuttgart auf die Straße gegangen. Mitarbeiter der Konzerne Daimler und Audi sowie der Zulieferer Bosch, Mahle, Conti, ZF, Progress-Werk Oberkirch (PWO), Schaeffler und Modine folgten dem Aufruf der IG Metall zu einer Protestkundgebung auf den Stuttgarter Schlossplatz (siehe jW vom 23.11.). Es war die erste gemeinsame Reaktion der Metallerinnen und Metaller auf die seit Monaten immer schärferen Angriffe aus den Chefetagen.

In 160 Unternehmen der baden-württembergischen Autoindustrie wurden in den letzten Monaten Kürzungsprogramme bis hin zu Personalabbau und Werksschließungen angekündigt. Am härtesten trifft es dabei die Beschäftigten der Zulieferindustrie. Selbst bestehende Tarifverträge werden zur Disposition gestellt. »Wut und Unverständnis« herrsche in der Belegschaft, so der Betriebsratsvorsitzende von Continental, Jörg Schwarz, in seiner Rede bei der Kundgebung. Conti will bis 2029 allein in Deutschland 7.000 Arbeitsplätze vernichten und die Werke im südhessischen Babenhausen mit 3.700 Beschäftigten und im württembergischen Oppenweiler mit 340 Beschäftigten schließen. Dabei hat die Belegschaft in der Vergangenheit auf Tariferhöhungen verzichtet und sogar unbezahlt länger gearbeitet. Dadurch seien die Investitionen in moderne Klimatechnik finanziert worden, die auch für E-Autos gebraucht werde. Jetzt soll die Produktion nach Rumänien, Tschechien und China verlagert werden. Die Schlussfolgerung von IGM-Betriebsrat Schwarz: »Es geht nicht um Transformation, es geht um Profit«. Auch der Betriebsrat von Bosch, Frank Sell, erklärte, er könne das Wort »Transformation« nicht mehr hören. Denn auch bei Bosch werden mit dem Argument der E-Mobilität 2.600 Arbeitsplätze in der Region Stuttgart vernichtet. Ein Teil dieser Jobs wird ins Niedriglohnland Ungarn verlagert.

Besonders hart trifft es die Beschäftigten bei PWO in Oberkirch. »Wir hatten nur ein Jahr die 35-Stunden-Woche«, so die Betriebsrätin Eva Meier. Ansonsten wurde über einen Ergänzungstarifvertrag bis zu 40 Stunden gearbeitet – aber es wurden nur 35 Stunden bezahlt. Hundert Millionen Euro habe PWO dadurch auf Kosten der Belegschaft gespart. Damit seien hohe Gewinne an die Aktionäre und Boni an die Geschäftsführer bezahlt worden. Das Beispiel zeigt, Verzicht lohnt sich nicht. Denn im September 2019 hat PWO den Austritt aus dem sogenannten Arbeitgeberverband bis Ende 2019 erklärt. Das wollen sich die Beschäftigten nicht bieten lassen. Meier sagte: »Wer Wind sät, wird Sturm ernten«. Der gewerkschaftliche Organisationsgrad ist bei PWO in den letzten Wochen beachtlich gestiegen.

Daimler will die Personalkosten für die 170.000 Beschäftigten in Deutschland bis Ende 2020 um eine Milliarde Euro senken. So sieht der Horrorkatalog der Geschäftsleitung aus: keine Tariferhöhung 2020, Freischicht statt Krankentage, Freischichttage für Qualifizierung, kein bezahlter halber Tag mehr für Silvester und Heiligabend.

Neben den Beschäftigten der Autoindustrie sind auch die des Haushaltswarenherstellers WMF in Geislingen und des Pressenbauers Schuler in Göppingen von Arbeitsplatzvernichtung durch Produktionsverlagerung betroffen. Deshalb schlossen sie sich der Protestkundgebung auf dem Stuttgarter Schlossplatz an. Der IGM-Bezirksleiter Roman Zitzelsberger und auch Betriebsräte verlangten in ihren Reden von den Unternehmern »gemeinsam durch die Krise« zu gehen und »gemeinsam mit den Beschäftigten eine Zukunftsperspektive zu entwickeln«. Während die IG Metall auf Sozialpartnerschaft setzt, haben die Konzernchefs den Klassenkampf von oben verschärft.

Die Bewegung »Fridays for Future« (FFF) hatte an die protestierenden Metaller eine Solidaritätserklärung geschickt, in der sie fordert, dass Arbeitsplätze nicht gegen den Klimaschutz ausgespielt werden dürften. Noch besser wäre es gewesen, wenn die IG Metall ihren Protest auf den nächsten Streiktag von FFF am 29. November gelegt und es eine gemeinsame Kundgebung von streikenden Schülern und Gewerkschaftern gegeben hätte.