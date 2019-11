»Fußballfans sind keine Kriminellen«

Uwe Anspach/dpa Politischer Protest von Fußballfans bei einem Bundesligaspiel in Darmstadt (April 2018)

Am Freitag waren Sie beim sechsten »Grünen Polizeikongress« der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen in Berlin. »Fußballfans und Polizei: Strategien für ein besseres Verhältnis« hieß der Workshop, an dem Sie als Expertin teilgenommen haben. Welche Vorschläge hatten Sie im Gepäck?

Für meine Liste von Vorschlägen und all die relevanten Themen war zu wenig Zeit. Das ist bei Podiumsveranstaltungen leider üblich. Forderungen habe ich dennoch eingebracht. So zum Beispiel die nach einer Abschaffung der Datei »Gewalttäter Sport«, DGS, in ihrer jetzigen Form. In der DGS sind knapp 10.000 Fußballfans gespeichert. Und entgegen dem Dateinamen mitnichten nur Gewalttäter, sondern viele, die einen Platzverweis erhalten haben oder deren Personalien festgestellt wurden. Des weiteren fordere ich eine bundesweite Benachrichtigungspflicht seitens der Behörden gegenüber Betroffenen und ein Anhörungsrecht. Letztlich müssen die Gründe für eine Eintragung in die DGS deutlich reduziert werden.

Auf dem Podium saßen auch die sportpolitische Grünen-Sprecherin Monika Lazar, die Wissenschaftlerin Franciska Wölki-Schumacher und die Einsatzleiterin der Polizeidirektion Hannover, Nurhan Brune. Wie müsste eine »grüne Polizeipolitik« aussehen?

Eine grüne Polizeipolitik – so es die überhaupt gibt – muss die Bürger- und Freiheitsrechte in den Mittelpunkt stellen. Ich erwarte von den Grünen, dass sie kompromisslos gegen den immer weiteren Ausbau polizeilicher Befugnisse eintreten. Konkret bedeutet das für mich eine klare Absage an die Verschärfung der Polizeigesetze. Das bedeutet auch einen kritischen Umgang mit der Institution der Polizei, das Eintreten für eine Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamte und die Schaffung unabhängiger Beschwerde- und Ermittlungsstellen für Fälle von Polizeigewalt.

Und bezogen auf den Fußballsport?

Nicht nur beim Thema Fußball muss die Polizei an ihrer Fehlerkultur arbeiten. Das heißt, ihr Bild von der Fußballszene einschließlich der engagiertesten Fans, der Ultras, grundsätzlich überdenken. Eines hat sich in den vergangenen Jahren gezeigt: Der Fußball ist nicht vom allgemeinen Trend der Verschärfung in der Sicherheitspolitik zu trennen. Grundrechte werden abgebaut, Polizeibefugnisse erweitert. An Fußballfans wird dies exemplarisch durchexerziert. Dagegen müssen wir uns positionieren – und eins ist klar: Fußballfans sind keine Kriminellen.

Sie kommen aus Baden-Württemberg, das vom Grünen-Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann geführt wird. Was ist »grün« an der Landesinnenpolitik?

Die Frage kann man mit Fug und Recht stellen, auch wenn der Landesinnenminister Thomas Strobl CDU-Mitglied ist. Das 2017 novellierte Polizeigesetz in Baden-Württemberg war, auch wenn es äußerst problematische Punkte enthält, etwas weniger repressiv als die in anderen Bundesländern. Vielleicht ein Verdienst der Grünen. Nun gibt es aber eine »Wunschliste« für weitere Verschärfungen: Die beinhaltet eine umfassende Onlinedurchsuchung, die Erhebung von DNA-Identifizierungsmustern und die Möglichkeit eines »Unendlichkeitsgewahrsams«. Sollten die Landesgrünen bereit sein, diese Verschärfungen umzusetzen, dann haben sie den letzten Rest bürgerrechtlicher Werte über Bord geworfen.

Die Ergebnisse des Kongresses der Grünen sollen laut Einladung dazu direkt in deren parlamentarische Arbeit einfließen. Wie ist Ihr Eindruck: Folgen der Ankündigung Taten?

Mein Eindruck ist, dass es bei einzelnen Grünen-Bundestagsabgeordneten wie bei Monika Lazar ein ernsthaftes Interesse gibt, Einschränkungen von Grund- und Bürgerrechten entgegenzuwirken. Frau Lazar hat angekündigt, dass ihre Fraktion einen Antrag auf eine grundlegende Reform der DGS einbringen wird. Das ist, wenn man will, eine »grüne Handschrift« in der Sicherheits- und Polizeipolitik. Die Erfahrung lehrt allerdings: Sobald Grüne in Regierungsverantwortung sind, verlieren die eigenen hehren Grundsätze rasch an Bedeutung. Ich kann versprechen, dass wir – und damit spreche ich ganz sicher nicht nur für die AG Fananwälte, sondern für viele Verbände und Fanhilfen – die Grünen gerne immer wieder an ihre Zusagen erinnern werden.