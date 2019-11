Kanonenbootlyrik

Stringer/REUTERS

Matthias Naß, der in der aktuellen Zeit einen Artikel unter dem Titel »Digital-Leninismus« zu »Chinas Überwachungsstaat« veröffentlicht, wird im Impressum der Wochenzeitung als »internationaler Korrespondent« bezeichnet. Nach Ansicht von Kennern des deutschen Journalismus war und ist er mehr. Genannt werden u. a. seine frühere Mitgliedschaft im »Inneren Kreis« der Bilderberg-Konferenzen, also informeller Treffen führender Politiker, Industrieller, Banker und Publizisten Westeuropas und Nordamerikas, seine Mitgliedschaft in der »Atlantik-Brücke« und anderen einschlägigen Einrichtungen für geopolitische Strategiebildung. Naß, lässt sich sagen, vertritt verlässlich die Meinung der Herrschenden.

Die haben einige ernste Probleme. Eines davon trägt den Namen Volksrepublik China, ein anderes heißt »Digitalisierung«, ein drittes Übermacht von US-Monopolen auf diesem Gebiet. Die liberale US-Wirtschaftswissenschaftlerin Shoshana Zuboff hat mit ihrem 2018 erschienenen Buch »Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus« letzterem eine griffige Bezeichnung gegeben. In der Welt am Sonntag erklärte sie gerade im Gespräch mit Springer-Vorstandschef Mathias Döpfner: »Unternehmen wie Amazon, Facebook, Google und andere haben tatsächlich das Schicksal unserer Gesellschaft in ihren Händen.« Sie fordert daher eine »demokratische Regulierung« des Internets. Die »Überwachungsdividende« richte sich aber »in unmäßiger Weise gegen Freiheit und Demokratie« und sei zu einer »Bedrohung für die Gesellschaft« geworden. Der schlimmste Fall sei bereits eingetreten.

Naß kümmert sich nicht um solche Befunde: Für ihn gibt es nur einen Überwachungsstaat, den im Fernen Osten. So etwas wirkt grotesk angesichts der von Zuboff konstatierten Wirklichkeit, vielleicht verlegt er deswegen die Sache für China in die Zukunft. So verteidigt er die Gewaltexzesse von Demonstranten in Hongkong mit einem Rückblick aus dem Jahr 2047: Es sei für einen heute 17jährigen »keine schöne Aussicht zu wissen, dass er mit 45 Jahren nicht mehr in einer offenen Gesellschaft leben wird«. Naß meint mit »offen« eine, in der Amazon, Facebook und Microsoft sich rechtsfrei bewegen dürfen. Was in China sein wird und mit jedem einzelnen Chinesen in knapp 30 Jahren, weiß er jetzt schon: Dass der heute 17jährige und seine Familie aus Hongkong »spätestens dann Bürger einer Volksrepublik sein werden, in der die Dystopie einer lückenlosen Überwachung und eines perfektionierten Unterdrückungsapparats bereits jetzt Wirklichkeit wird«. Die Prophezeiung als Bestätigung der Gegenwartsanalyse, das ist eine echte journalistische Berichtsinnovation, abgesehen davon, dass es in China – gemessen an der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Dynamik – noch etwas anderes geben muss als »Dystopie«. Aber wozu Tatsachen, in der Meinung zu China liegt die Kraft. Also schreibt er zur Ablehnung eines Antrags der Bundesrepublik und 22 anderer Staaten zur Kritik angeblich willkürlicher Verhaftungen chinesischer Uiguren in der UN-Vollversammlung: »Die halbe Welt bebt beim Gedanken an mögliche Vergeltung aus China.« Peking bombardiert nämlich schnell mal. Schon die bisherige EU-Kommission habe in einem Grundsatzpapier China als »systemischen Rivalen« definiert. Naß: »Genau das ist die Volksrepublik.« Da müssen deutsche Kanonenboote hin, und der Zeit-Mann schreibt schon mal am Propagandalogbuch.

Auf Seite fünf derselben Zeit-Ausgabe übersetzt ein alter Hongkonger Chinafeind die Naßsche Lyrik in Prosa: »Auf lange Sicht könnte China überall an der Peripherie zerbröckeln: In Tibet, Xinjiang und der Inneren Mongolei würde der Widerstand wachsen« – wenn, ja wenn nur, Peking endlich militärisch in Hongkong eingriffe. Der Wunsch ist der Vater aller Naßschen Prognose.