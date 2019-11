Prinzipien der Solidarität

Mariana Bazo/REUTERS Entschlossen kämpfen: Fidel Castro und ­Evo ­Morales am 1. Mai 2005 in Havanna

Am 18. Dezember 2005 gewann Evo Morales mit 54 Prozent der Stimmen die Präsidentschaftswahlen in Bolivien. Noch vor seinem Amtsantritt unterzeichneten er und der damalige Staatschef Kubas, Fidel Castro, am 30. Dezember 2005 eine Kooperationsvereinbarung zwischen beiden Ländern vor allem für das Gesundheitswesen. Nach dem Putsch in Bolivien in der vergangenen Woche verhafteten die bolivianischen Putschisten mehrere kubanische Ärzte. Ein Auszug aus der Vereinbarung von Dezember 2005:

Das kubanische Volk hat in seiner Botschaft, die Nationalversammlung und Staatsrat an Evo Morales sandten, anerkannt, dass er und sein Volk, eines der ärmsten und am meisten ausgebeuteten unserer Hemisphäre, vor neuen und großen Herausforderungen stehen und deshalb der bestmöglichen Solidarität seitens Lateinamerikas und der Welt bedürfen.

Während der Beratungen hat die Regierung Kubas ihre Bereitschaft erklärt, ein Programm zu fördern, das es ermöglichen würde, fünf Millionen armen lateinamerikanischen und karibischen Patienten, die laut Schätzungen jedes Jahr einer Augenoperation bedürfen, eine Behandlung auf dem Gebiet der Augenheilkunde anzubieten. (…)

Entschlossen, um die Einheit und Integration der Brudervölker Lateinamerikas und der Karibik und für die Freundschaft und den Frieden zwischen allen Völkern der Welt zu kämpfen, haben beide Länder als einen dem Amtsantritt des gewählten Präsidenten Evo Morales vorangehenden Schritt sofort folgende erste Kooperationsmaßnahmen vereinbart:

Erstens: Eine gemeinnützige kubanisch-bolivianische Institution zu schaffen, die qualitätsgerechte und kostenlose Augenoperationen für all jene Bürger Boliviens absichert, die nicht die notwendigen Mittel zur Verfügung haben, um die sehr hohen Kosten dieser Dienstleistungen zu bestreiten. Damit soll verhindert werden, dass jedes Jahr Zehntausende arme Bolivianer das Augenlicht verlieren oder ernste Einschränkungen ihrer Sehfunktion erleiden und oft arbeitsunfähig werden.

Zweitens: Kuba wird die für die Anfangsphase notwendigen neuesten Hochtechnologieausrüstungen und Fachkräfte auf dem Gebiet der Augenheilkunde stellen. Sie werden den bolivianischen Patienten eine sorgsame Behandlung bieten. Unterstützt werden sie von jungen, in der Lateinamerikanischen Medizinschule (ELAM) (in Havanna, jW) ausgebildeten, bolivianischen Assistenzärzten und anderen bolivianischen oder aus anderen Ländern kommenden Ärzten und Assistenzärzten.

Drittens: Kuba wird die Kosten für das Arbeitsentgelt dieses Fachpersonals tragen.

Viertens. Bolivien wird die für diese Dienstleistungen notwendigen Einrichtungen zur Verfügung stellen. (…)

Fünftens: Das Nationalinstitut für Augenheilkunde (Boliviens, jW), das vor kurzem von Kuba für Augenoperationen ausgerüstet und von ihm mit bolivianischen, in der Lateinamerikanischen Medizinschule ausgebildeten Ärzten und Assistenzärzten als Teil des Fachpersonals versehen wurde, die schon 1.536 Bolivianer operiert haben, wird zusätzlich zwei weitere Operationszentren erhalten, eins in Cochabamba und das andere in Santa Cruz. Das Zentrum für Augenheilkunde von La Paz wird die Kapazität besitzen, täglich 100 Patienten zu operieren, und die von Cochabamba und Santa Cruz je 50. Das ergibt insgesamt eine Kapazität von mindestens 50.000 Augenoperationen pro Jahr. Diese Kapazität kann erhöht werden, wenn Bolivien sich entschließt, seine Dienstleistungen auf dem Gebiet der Augenheilkunde armen Patienten anzubieten, die in Nachbarländern leben.

Sechstens: Kuba bietet Bolivien 5.000 Stipendiatenplätze zur Ausbildung von Ärzten und Fachärzten auf dem Gebiet der Integralen Allgemeinmedizin und in anderen medizinischen Fachbereichen an. (…) Die 497 jungen Bolivianer, die schon ihr Medizinstudium an den kubanischen Medizinfakultäten absolvieren, sind nicht in dieser Anzahl von neuen Stipendiaten einbegriffen.

Siebtens: Kuba wird Bolivien Erfahrungen, das didaktische Material und die notwendigen technischen Mittel für ein Alphabetisierungsprogramm übermitteln. Es soll die Gesamtheit der dazu fähigen Bevölkerung umfassen, beide Länder werden sich bemühen, dies innerhalb von 30 Monaten ab Juli 2006 durchzuführen.

Achtens: Kuba wird Bolivien seine Erfahrungen auf dem Gebiet des Energiesparens vermitteln. Neuntens: Kuba wird die größtmögliche Unterstützung zur Entwicklung all jener Sportdisziplinen in Bolivien geben, die für dessen Volk von Interesse sind. (…)

Die vorliegende Vereinbarung ist der Beginn eines breit angelegten Prozesses zur Integration auf der Grundlage der Prinzipien der Solidarität und Gegenseitigkeit.

Fidel Castro Ruz, Präsident des Staatsrats und Ministerrats von Kuba

Evo Morales, gewählter Präsident von Bolivien