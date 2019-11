Number 9 Films Limited/Channel Four Television Corporation/ARTE Äußerlich perfekte Ehefrau der 50er: »Carol«

Libanon: Das Volk will endlich abrechnen

Die Welt ist in Aufruhr. Im Libanon geht es um Preise für die Stromversorgung und bislang kostenlose Kommunikationsdienstleistungen, um die mangelhafte Infrastruktur, um Korruption. Und der Einfluss von außen ist mächtig. F 2019.

Arte, Sa., 17.15 Uhr

Klassentreffen

Der Film hat den 3sat-Zuschauerpreis gewonnen – und soll lustig sein. Komödie zu machen ist handwerklich schwierig, also übersehen wir mal wohlwollend, das das Thema Klassentreffen reichlich abgefrühstückt ist. 25 Jahre ist es her, dass die 17 Frauen und Männer Abitur gemacht haben oder es hätten machen können, wenn sie nicht vorher abgegangen wären, Ehrenrunden gedreht hätten oder schlichtweg gescheitert wären. Nun stehen sich die mittlerweile über 40jährigen 2017 bei einem Klassentreffen gegenüber: die Streberin, das Genie, die Vorlaute, der Klassenclown, der Außenseiter und der Lehrer. D 2019. Mit Charly Hübner.

3sat, Sa., 20.15 Uhr

Das Sandmännchen

Die lange Nacht

60 Jahre – und immer noch macht es alle Kinder schläfrig. Am 22. November 1959 flimmerte das Sandmännchen zum ersten Mal über die Bildschirme der DDR. Der kleine Mann mit Zipfelmütze und langem weißen Bart ist seither fast unverändert geblieben. Die Figur wurde nicht nur im Osten Kult, sie kam auch bei Zuschauern im Westen sehr gut an, vor allem dank der Dekorationen und Ausstattungen. Am Ende überstand sie sogar den Anschluss. Und die Erwachsenen müssen seitdem wacher sein denn je. D 2019

MDR, Sa., 0.00 Uhr

50 Jahre »Unter unserem Himmel«

Wer sich fragt, warum Bayern heute so aussieht, wie es aussieht, der kann sich auf die Erkenntnisse verlassen, die diese Reportagesendung des BR seit einem halben Jahrhundert übermittelt. All den Zynikern zeigt sich hier, was echte Journalisten mit Mut und Sensibilität auch in einer Obrigkeitsfunkanstalt zu leisten vermögen. D 2019.

BR, So., 19.15 Uhr

Carol

Im New York der 50er Jahre möchte die Hausfrau Carol ihrem goldenen Käfig entfliehen: Sie ist fest entschlossen, sich von ihrem wohlhabenden Ehemann Harge zu trennen und mit ihm das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter zu teilen. Was der wahre Grund für das Scheitern der äußerlich perfekten Ehe ist, darf niemand außer ihrer besten Freundin Abby wissen: Carol fühlt sich zu Frauen hingezogen. Mit Cate Blanchett. USA 2015.

Arte, So., 20.15 Uhr