Nachschlag: Reale Dystopie

Jason Reed/REUTERS Die Gedanken im Visier: Überwachungsfantasten wollen alles wissen, um ganz sicher sein zu können (Jerusalem, 21.3.2013)

Die Verfolgung Unschuldiger, die als »Gefährder« verdächtigt werden, in der Zukunft Straftaten zu begehen, ist alles andere als utopisch. Wer also die Science-Fiction-Dystopie »Minority Report«, deren Verfilmung 2002 in die Kinos kam, als Utopie falsch versteht, tut sich erwartbar schwer mit der Analyse aktueller sozial-technologischer Entwicklungen.

So orakelt der Autor des am Donnerstag abend im Deutschlandfunk gesendeten Beitrags über eine neue »Ethik in der digitalen Welt«, die es nun brauche. Zwei treibende Faktoren will er ausgemacht haben: »Computertechnik, vor allem Künstliche Intelligenz, wird immer leistungsfähiger, außerdem hat sich ein neuer Geist des digitalen Kapitalismus etabliert«. Übersetzt heißt das: Technologie zur Mustererkennung findet weite Verbreitung; IT-Konzerne handeln aus Überzeugung und in »guter Absicht«. (mb)