Banges Warten

RubyImages/T. Strasas Familien zusammenführen: Demonstration von Geflüchteten in Berlin (2.2.2019)

Ein gutes Jahr nach der Neuregelung der Familienzusammenführung für sogenannte subsidiär Schutzberechtigte steht deren Umsetzung weiterhin ganz im Zeichen der Zuzugsbegrenzung. Das zeigt die Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Fraktion Die Linke.

Das Grundrecht auf Familienleben wurde für subsidiär Geschützte ab 2016 für zwei Jahre ausgesetzt. Mit dem im August 2018 in Kraft getretenen Neuregelungsgesetz wurde nach hetzerischen Debatten, in denen von Unions- und AfD-Politikern Hand in Hand mit Bild fälschlicherweise die Einwanderung von Millionen Menschen heraufbeschworen worden war, der Rechtsanspruch auf Familiennachzug für diese Gruppe vollends abgeschafft. An dessen Stelle trat eine damals von der SPD als »Verbesserung« präsentierte Kontingentregel, bei der die Aufnahme von Familienangehörigen im Rahmen einer Obergrenze von 1.000 Personen monatlich nun im Ermessen der deutschen Behörden liegt.

Der sogenannte subsidiäre Schutz ist weniger umfassend als die reguläre Anerkennung als Flüchtling und zunächst auf ein Jahr begrenzt. Seit 2016, und somit parallel zur Aussetzung des Rechts auf Familienleben, wird dieser Status vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge immer häufiger auch für Geflüchtete aus Afghanistan und Syrien genutzt, obwohl vielen von ihnen in ihren Herkunftsländern politische Verfolgung droht. Die Obergrenze des Kontingents wurde in den letzten Monaten mehrfach unterschritten: Zwischen Juni und September 2019 sind weniger als 1.000, zum Teil sogar weniger als 800 Visa monatlich an Angehörige subsidiär Schutzberechtigter erteilt worden. Nachdem im letzten Jahr 2.400 der versprochenen 5.000 Visa aufgrund bürokratischer Anfangsprobleme nicht ausgestellt werden konnten und somit verfallen sind, gehen die Visavergaben nach einer zeitweisen Besserung nun erneut zurück. Und das, obwohl Ende September über 23.840 Terminanfragen für Anträge auf Visumerteilung zum Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten in den Auslandsvertretungen vorlagen.

Die Bundesregierung merkt hierzu an, die Terminvergabe erfolge nach den »Annahme- und Bearbeitungskapazitäten« der Auslandsvertretungen. In den Jahren 2016 und 2017 war das Auswärtige Amt noch in der Lage, mehr als 50.000 Visa jährlich für den Familiennachzug zu Flüchtlingen zu erteilen. Im vergleichbaren Zeitraum zwischen Mitte 2018 bis Mitte 2019 wurden hingegen nur noch 22.452 Visa für den Nachzug ausgestellt. Da die Auslandsvertretungen und -behörden zu wenige Anträge an das Bundesverwaltungsamt weiterreichen, können die meisten dort nicht auf eine eventuell vorliegende humanitäre Dringlichkeit geprüft werden.

Ursprünglich war vereinbart, Minderjährige, Menschen in besonderer Notlage und Familienangehörige mit einer Trennungsdauer von über zwei Jahren prioritär zu behandeln. Durch die gegenwärtige Bearbeitung der Visumanträge in der Reihenfolge des Eingangs wird insbesondere das Kindeswohl nicht ausreichend berücksichtigt. Nicht nur die Begrenzungen der Visavergabe verursachen erhebliches Leid für die betroffenen Familien, sondern auch die unerträglich langen Verfahren.

Zu den durchschnittlichen Wartezeiten auf einen Termin und den anschließenden Bearbeitungszeiten gibt die Bundesregierung an, keine Angaben machen zu können. Bekannt ist jedoch, dass im libanesischen Beirut aktuell eine 24monatige und im nordirakischen Erbil eine mehr als einjährige Wartezeit besteht. Einen Grund für die Verzögerungen bzw. Verhinderungen des Familiennachzugs sehen Rechtsanwälte der Betroffenen in den häufig nicht erfüllbaren Anforderungen an die Vorlage von Dokumenten. Auch bei anerkannten Flüchtlingen droht eine Begrenzung. Die Bundesregierung setzt ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom April 2018, bei dem ein Anspruch auf Familiennachzug bei während des Asylverfahrens volljährig gewordenen unbegleiteten Flüchtlingen festgestellt wurde, nicht um. Zudem sind auch beim Geschwisternachzug keine Verbesserungen geplant. In der Praxis bedeutet das, dass Eltern sich auf unbestimmte Zeit für eines ihrer Kinder entscheiden müssen, wenn eine Zusammenführung mit ihrem in Deutschland lebenden unbegleiteten Kind nur ohne dessen Geschwister möglich ist.