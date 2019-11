Kramp-Karrenbauer fordert Kritiker heraus

Kay Nietfeld/dpa Nachdenklich? Annegret Kramp-Karrenbauer am Freitag in Leipzig

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat am Freitag in Leipzig den 32. Bundesparteitag ihrer Partei eröffnet und dabei ihre Kritiker aufgefordert, sich zu stellen. Wenn die Partei nicht bereit sei, ihren Kurs mitzugehen, dann solle das auch so gesagt werden, erklärte sie vor den 1.000 Delegierten. »Dann lasst es uns heute aussprechen. Dann lasst es uns heute auch beenden. Hier und jetzt und heute«, rief die Parteichefin am Ende ihrer Rede aus und bekam dafür viel Applaus – rund sieben Minuten lang, wie dpa vermerkte.

Zuvor hatte Kramp-Karrenbauer erklärt, es sei zuletzt von »Revolution« und »Aufruhr« die Rede gewesen. Ein Blick zurück zeige, dass das vor Parteitagen fast immer so sei. Die »Volkspartei« CDU halte Diskussionen aus. Man lasse sich aber nicht »in den Ruin hineinschreiben«. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, der den Parteitag leitet, kommentierte den Applaus für die Parteichefin mit den Worten. »Der Applaus zeigt: Heute wird nicht Schluss gemacht, Annegret. Heute geht es erst richtig los.« Hessens Regierungschef Volker Bouffier sprach von einem »klaren und deutlichen Signal«. Es könne nicht sein, dass die CDU sich weiter zerstritten zeige.

Angesichts dieses Schachzuges seiner Rivalin im Ringen um die Kanzlerkandidatur blieb Friedrich Merz kaum etwas anderes übrig als mitzuziehen. »Wir sind loyal zu unserer Vorsitzenden, zu unserer Parteiführung und zur Bundesregierung«, sagte er in der Aussprache nach der Rede der Parteichefin. Kramp-Karrenbauer habe eine »kämpferische, mutige und nach vorne weisende Rede« gehalten.

Merz bot an, sich weiter für die CDU zu engagieren und sie voranzubringen. Die Entscheidung über die künftige Aufstellung der Partei stehe erst im Dezember 2020 an. Er ließ allerdings offen, ob er damit die Entscheidung über einen Kanzlerkandidaten oder das Grundsatzprogramm meinte. »Wir sind am Anfang dieses Prozesses und ganz gewiss nicht am Ende«, sagte Merz, der vor dem Parteitag scharfe Kritik an der Bundesregierung geäußert hatte.