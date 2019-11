Michael J. Sanderson/Ateles Films/ZDF Klammeräffin Infinity, kurz nachdem sie in der Auffangstation angekommen ist: »Die Schule der Affen«

Die Schule der Affen

Überleben im Dschungel Guatemalas

Wer sind wir? Jedenfalls auch das, was wir mal waren. Im Dschungel Guatemalas wurde ein Klammeraffenjunges aus den Händen von Wilderern gerettet. Tierschützer ziehen es anschließend auf und bereiten es gemeinsam mit einer Gruppe Artgenossen auf die Rückkehr in die Wildnis vor. Für die junge Äffin ist die Freilassung der Aufbruch in eine völlig unbekannte und sehr gefährliche Welt. Eben wie bei uns. NL 2016.

Arte, 18.30 Uhr

Makro

Nullzins frisst Geld

Immer dieselbe Leier. Gibt es ein Menschenrecht auf Zinsen? O nein! Wenn zu viel Geld da ist, das um den Globus jagt, gibt’s halt nichts, je nach Angebot und Nachfrage. Die EZB versucht, mehr Geld in die Wirtschaft der EU-Länder zu pumpen. Sogar die schwarzen deutschen Nullen sind inzwischen aufgewacht. Danke, Mario Draghi!

3sat, 21.00 Uhr

Für eine Handvoll Dollar

Freitag abend gibt’s beim BR immer was auf die Mütze. Clint Eastwood, die volle Ladung Sergio Leone, Marianne Koch, Gian Maria Volonté glänzen in diesem Tortelliniwestern. Und das muss auch so sein, denn in der mexikanischen Kleinstadt San Miguel terrorisieren zwei Banden die Einwohner. Während die angloamerikanischen Baxters den Waffenschmuggel beherrschen, finanzieren sich die mexikanischen Rojos mit dem Export von Alkohol. Als ein einsamer Fremder in den Ort kommt, macht er der Sache ein Ende. Aber wie!

BR, 22.55 Uhr

John Wick

Das ist so ein klassischer Pro-sieben-von-früher-Film, bevor es die Streaming-Dienste gab. Mit viel Krach, Bum, Peng. In diesem spielt der große Keanu Reeves. An einer Tanke begegnet der ehemalige Auftragsmörder John Wick drei russischen Gangmitgliedern. Deren Anführer Iosef bewundert Johns »Mustang« und möchte ihm diesen abkaufen. Doch der Wagen ist unverkäuflich. In der Nacht brechen Iosefs Männer bei John ein, verprügeln ihn und töten die kleine Hündin, die er von seiner kürzlich verstorbenen Frau Helen geerbt hat. John schwört Rache. Und er hält seinen Schwur. USA/CHN 2014.

Pro sieben, 23.00 Uhr