Geschichtsstunde in Mexiko

Edgard Garrido/REUTERS Feiern zum 109. Jubiläum der Mexikanischen Revolution auf dem Zócalo in Mexiko-Stadt (20.11.2019)

Mit einer großen Parade in historischen Kostümen ist am Mittwoch in Mexiko an den 109. Jahrestag der Mexikanischen Revolution erinnert worden. Auf dem Zócalo im Zen­trum der Hauptstadt zogen Hunderte Angehörige von Militär und Nationalgarde mehr als zweieinhalb Stunden lang am Präsidentenpalast vorbei, wo Staatschef Andrés Manuel López Obrador sichtlich begeistert die Parade abnahm. Sie stellten Szenen aus der Geschichte des Landes nach, von der Besetzung Tenochtitlans durch die spanischen Kolonialherren vor fast 500 Jahren bis zur Nationalisierung des Erdöls 1938 – eine »didaktische Geschichtsstunde«, wie es die Tageszeitung La Jornada formulierte. (jW)