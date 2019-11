Sparer im Schwitzkasten

Daniel Karmann/dpa Sparbuch: Geht es nach den Banken, kann der Begriff »Zins« demnächst weg

Der CSU-Vorsitzende Markus Söder will die »Sparer« retten. Deshalb hat sich Bayerns Ministerpräsident aktuell die Niedrigzinspolitik der EZB vorgenommen – und sie »scharf kritisiert«, wie die Nachrichtenagentur dpa am Donnerstag meldete. Und er fordert tatsächlich einen staatlichen Ausgleich für »Negativzinsen«.

»Der Staat sollte nicht tatenlos zusehen, wie das Sparen immer weiter erschwert wird. Es braucht jetzt endlich einen großen Masterplan, wie man die Sparer schützt und von Negativzinsen befreit«, sagte Söder der Passauer Neuen Presse (Donnerstagausgabe). Zuvor hatten weitere Kreditinstitute angekündigt, Negativzinsen zu erheben.

»Wenn ein Verbot nicht möglich sein sollte, muss es einen Ausgleich geben. Der Staat darf nicht weiter von den Negativzinsen zu Lasten der Sparer profitieren. Er sollte es den Sparern über eine steuerliche Geltendmachung zurückgeben. Das wäre fair«, so Söder weiter.

Augenfällig sind sie schon, die zuletzt regelmäßigen »Warnungen« vor Negativzinsen. Die sollen offenbar einen »Gewöhnungseffekt« bei den Betroffenen bewirken. Die Umkehrung der Zinsvorzeichen wird dabei vor allem durch die Medien als objektives Ereignis gezeichnet – mit dem anscheinend unausweichlichen Schluss, dass der Effekt auch kleine Sparer treffen muss.

Dabei haben fast alle Banken längst kräftig an der Gebührenschraube gedreht und diese Umkehrung in Gang gesetzt. Dennoch verwundert das Gedankenkonstrukt des CSU-Chefs. Ist es doch genau der Staat, der seit Jahren unwidersprochen zugelassen hat, dass die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen bewusst demontiert.

Wenn der Preis des Geldes – wie bürgerliche Ökonomen den Zins bezeichnen – bei null liegt, dann könnten ja um so leichter Kredite aufgenommen und diese Mittel investiert werden, auf dass Kapital daraus werde (diese also im Marxschen Sinne Mehrwert schaffen). So zumindest begründen die Euro-Gewaltigen im Turm zu Frankfurt ihre anhaltenden Stabilisierungsversuche finanziell malader Euro-Mitgliedsländer. Die Delegierung der Geldpolitik in die Hände eines antidemokratischen Gremiums wie der EZB – das keinem Parlament Rechenschaft schuldet – war kein Zufall, sondern ein bewusst inszenierter Akt der Abgabe von Hoheitsrechten über die Geldpolitik. Söder dürfte das wissen, was die Demagogie seines Vorstoßes deutlich macht.

Hinzu kommt ein weiterer Effekt, der durch Parlament und Regierung in der BRD mit kaltem Kalkül provoziert wurde: »Es war ein schwerer Fehler, die Menschen in die private Altersvorsorge zu drängen. Die Renten müssen dem Kapitalmarkt wieder entzogen werden, und Verbraucher müssen vor verdeckten Negativzinsen durch Gebührenerhöhungen geschützt werden. Staatsknete für Sparer ist aber eine Enteignung von Geringverdienern, die zwar Steuern zahlen, aber nichts sparen können. Wer Kleinsparer vor Negativzinsen schützen möchte, muss endlich mehr öffentlich investieren, um die Geldpolitik zu entlasten«, kommentierte der Vizevorsitzende der Fraktion Die Linke im Bundestag, Fabio de Ma si, am Donnerstag Söders neuen Einfall.