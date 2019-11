Spielball der Politik

Screenshot Montage jW Weitere Förderung ungewiss: Auswahl von Onlinetiteln der flämischen Interessenvertretung Media 21

Der erst im Sommer 2018 eingerichtete Flämische Journalistikfonds (VJF) soll offenbar schon wieder abgeschafft werden. Das erfuhr die belgische Nachrichtenseite Apache.be Anfang November aus Regionalregierungskreisen in Antwerpen. 2018 standen dem Fonds noch 500.000 Euro zur Verfügung, um unter anderem innovative Medien zu unterstützen. Doch bereits in diesem Jahr erhielt er keinen Cent mehr. Und das soll laut Medienminister Benjamin Dalle auch 2020 so bleiben.

Gleichzeitig profitieren eine Handvoll großer flämischen Verlagshäuser wie Mediahuis von den 120 Millionen Euro, die der belgische Staat seinem staatseigenen Postbetrieb Bpost jedes Jahr zuschustert, damit sie Mainstream-Zeitungen wie De Standaard oder Gazet van Antwerpen rechtzeitig an die Abonnenten liefern können.

»Der Vertrag, der zwischen der föderalen Regierung, Bpost und den Mediengruppen abgeschlossen wurde, wird als Betriebsgeheimnis behandelt und deshalb nicht freigegeben. Wieviel Geld zu den Mediengruppen durchfließt, ist also nicht öffentlich«, kritisierte »Media 21« am vergangenen Donnerstag die mangelnde Transparenz. Einige der indirekt begünstigten Verlage würden sicher pleite gehen, sollte der Staat den Geldhahn für Bpost zudrehen.

In der Interessenvertretung »Media 21« haben sich acht alternative und überwiegend links ausgerichtete flämische Internetzeitungen zusammengeschlossen. Apache beispielsweise wurde im Januar 2010 von Journalisten gegründet, die kurz zuvor bei der großen sozialdemokratischen Tageszeitung De Morgen einer »Neustrukturierung« zum Opfer fielen.

Das Charlie Magazine richtet sich nach eigenem Verständnis an Frauen, »die auf der Suche nach mehr Inhalt sind«. Keine geschönten Fotos, sondern realistische Vorbilder, »in denen sich die Leserinnen wiedererkennen«.

Newsmonkey hat die junge Generation als Zielgruppe, die sogenannten Millenials. Folgerichtig setzt die Redaktion vor allem auf Videos als Nachrichtenmedium. In Stampmedia kommen ebenfalls junge Leute zu Wort: »Wir machen Jugendliche medienkompetent und die Medien jugendkompetent.«

Rekto Verso beobachtet die flämische Kulturszene und will mehr Hintergrund liefern als die herkömmlichen Medien. Die Onlinezeitung bezeichnet sich ebenso wie die Nachrichtenseite De Wereld Morgen als linksprogressiv. Mo fühlt sich hingegen keiner politischen Richtung zugehörig.

Doorbraak hat bei »Media 21« eine Sonderstellung inne. Die Onlinepublikation ist aus der flämisch-nationalen Bewegung entstanden und will auch weiterhin ein Teil von ihr bleiben: »Das heißt aber nicht, dass wir die Bewegung nicht kritisch betrachten.« Doorbraak versteht sich als objektiv, aber nicht neutral.

Alle acht Internetzeitungen erhielten bisher geringe Subventionen. Ob das unter der neuen Regionalregierung auch weiterhin so sein wird, ist unsicher. Am 1. Oktober hatten sich die Nationalisten der Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) mit der christdemokratischen CDV und der rechtsliberalen Open VLD auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Der frühere belgische Innenministers Jan Jambon (N-VA) wurde zum flämischen Ministerpräsidenten gewählt.

»Dass für die kleineren Spieler in der flämischen Medienlandschaft Schlechtwetter im Anzug ist, war schon bei der Lektüre des (…) Koalitionsvertrags schnell klar«, so Apache am 8. November. Der VJF kommt darin nämlich überhaupt nicht mehr vor. Apache vermutet Bart De Wever, den Bürgermeister von Antwerpen, als Drahtzieher hinter der Trockenlegung der Journalistikfonds. Der Vorsitzende der N-VA hatte sich an dieser Stelle höchstpersönlich in die Koalitionsverhandlungen eingeschaltet. De Wever habe Apache in der Vergangenheit als »lästiges Medium« bezeichnet, auf ihre Anfragen antworte er grundsätzlich nicht, schrieb die Internetzeitung.

Für die großen Medienkonzerne bedeute das einen »gigantischen Marktvorteil«. Der zunehmenden Konzentration der Medien werde dadurch weiter Vorschub geleistet. Nicht nur in Flandern, sondern aufgrund der gemeinsamen Sprache auch in den Niederlanden, wo flämische Verlagshäuser inzwischen rund 80 Prozent der Zeitungsauflage in Händen halten.

»Die Konzentration von Eigentum wirft die Frage auf nach der Vielstimmigkeit des journalistischen Inhalts«, warnte im Februar 2018 der Bericht »Eine Sprache, mehr Stimmen«, den der niederländische »Stimulierungsfonds für den Journalismus« in Auftrag gegeben hatte. Der niederländische Staat zahlt jedes Jahr 2,1 Millionen Euro in den Fonds ein. Der Bericht empfiehlt eine engere Zusammenarbeit unabhängiger Internetzeitung in Flandern und den Niederlanden, um den großen Verlagshäusern etwas entgegenzusetzen.