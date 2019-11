Vega Film AG./ZDF und SRF Bruno Ganz als Arthur Bloch: »Der Jude als Exempel«

Das nennt man wohl Globalisierung: Jeden Sommer ziehen Tausende Thailänder durch Schwedens Wälder. Sie sind Tausende Kilometer geflogen, um nach Blau- und Preiselbeeren zu suchen. Einheimische lassen sich für diesen Job nicht mehr finden. Ohne die Thailänder würde die schwedische Beerenindustrie zusammenbrechen. Doch immer wieder ist von unerträglichen Arbeitsbedingungen die Rede, trotzdem machen sich die Asiaten jedes Jahr auf den Weg um die halbe Welt.

Arte, 19.40 Uhr

Die Entführung der U-Bahn Pelham 123

Bewaffnete Gangster überfallen eine New Yorker U-Bahn und nehmen einen Waggon samt Insassen als Geisel. Der Anführer Ryder fordert ein Lösegeld von zehn Millionen Dollar, das innerhalb einer Stunde übergeben werden soll. Der Fahrdienstleiter Garber wird zur Kontaktperson des Gangsters und übermittelt dessen Bedingungen der Polizei. Als Ryder den Fahrer der Bahn erschießt, fordert er Garber als Ersatz. USA/GB 2009.

Tele 5, 20.15 Uhr

Scobel – Drogen als Medizin

Von der illegalen Droge zum Heilmittel? Ein neuer Trend in den USA: Microdosing. Das ist die Einnahme minimaler Dosen von Halluzinogenen – manchmal zur angeblichen Steigerung der Kreativität und Leistungsfähigkeit, aber vor allem gegen Depressionen und Schmerzen. D 2019.

3sat, 21.00 Uhr

Ein Jude als Exempel

Schweizer Kanton Waadt, 1942: Im Städtchen Payerne scheint der Krieg zwar weit weg, aber die Auswirkungen auf die Wirtschaft sind heftig: Fabriken und Werkstätten schließen, Menschen sind verunsichert. Da kündigt sich eine deutsche Gesandtschaft an. Fernand Ischi, ein mieser Wichtigtuer, hat mit etwa 20 anderen Bürgern von Payerne seinen Eid auf die Nazipartei geschworen. Sie alle träumen davon, die Aufmerksamkeit der Deutschen, vielleicht sogar von Hitler höchstpersönlich, zu erregen. Am besten ginge das mit einem Mord an einem jüdischen Mitbürger. Ischi und seine Kumpanen haben Arthur Bloch im Visier, einen 60jährigen Berner Viehhändler, der in der Gegend bei Bauern und Metzgern wohlbekannt ist. 2009 erinnert sich der Schriftsteller Jacques Chessex an jene schrecklichen Ereignisse, die er als Achtjähriger in seiner Heimatstadt Payerne miterlebte. Während einer Lesung wird er als Nestbeschmutzer beschimpft. Mit Bruno Ganz. CH 2016.

3sat, 22.25 Uhr