Mit dem ausgefransten Stahlseil

Berlin Verlag »Und an den Galgen hängen Ärzte, die Abtreibungen vorgenommen haben«

»Sie haben alles entfernt, woran man einen Strick befestigen könnte.« Das ist so ein Satz, der in eine Sprechblase passt und doch alles enthält, worum es in Margaret Atwoods »Report der Magd« geht. Um eine schreckliche Bedrückung, eine Ausweglosigkeit, eine große Repression.

Das Buch, vom Verlag heute als »moderner Klassiker« angepriesen, entstand bereits im Orwell-Jahr 1984 und erschien 1985. Doch so populär wie zur Zeit dürfte die Gesellschaftsdystopie nie gewesen sein. Parallel zur Veröffentlichung der Fortsetzung »Die Zeuginnen«, für die Atwood, die am 18. November 80 Jahre alt geworden ist, den diesjährigen Booker-Preis erhielt, strahlt der Telekom-Kanal »Magenta TV« hierzulande die dritte Staffel der Serienadaption aus – und der Klassiker erscheint neu als Graphic Novel.

Die trägt unverkennbar Züge der Serie. Atwoods Schilderung eines archaischen Klerikalfaschismus, der sich in naher Zukunft in den USA an die Macht geputscht hat, erscheint als Wiedergänger des ärgsten Puritanismus, wie er die Staaten bereits im 16. und 17. Jahrhundert prägte. Entsprechend ließen die Filmemacher sich von Darstellungen dieser Zeit inspirieren.

Die sklavenähnlich gehaltenen »Mägde« tragen weiße Hauben mit so grotesk vergrößertem Schirm, dass die Kopfbedeckung wie eine Mischung aus Scheuklappe und Verschleierung erscheint. Die unbestimmte Stadt, in der die Handlung spielt, hat Stadtmauern, gepflasterte Wege, und statt Fabrikschloten prägen Kirchturmspitzen die Stadtsilhouette. Der eigentliche atmosphärische Clou der Serie und der zeichnerischen Umsetzung von Renée Nault besteht aber darin, dass viele Szenen arrangiert sind wie Gemälde niederländischer Maler. In die enge Dachkammer, in der Atwoods Hauptfigur, »Magd« Desfred, haust, fällt das warmgelbe Licht Rembrandts. Es nützt freilich nicht viel, in welches Licht die Zustände im Gottesstaat »Gilead« getaucht werden – sie sind schlicht unerträglich.

Das Terrorregime im Geiste der US-Pilgrims setzt die göttlichen Losungen rigoros um. Das Bibelwort »einem Weibe aber gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie des Mannes Herr sei, sondern stille« verdammt das schwache Geschlecht zu stumpfsinniger Hausarbeit. Widerspenstige Gebärmaschinen, die das System gleichermaßen benötigt wie verachtet, trotten gesenkten Hauptes in leuchtendroten Sünderinnengewändern durch die Straßen. Die Läden, in denen sie Besorgungen machen, haben keine Namen. Symbole zeigen an, was darin zu erwerben ist. Denn lesen können die Frauen in Gilead nicht. »Für unsere Zwecke sind eure Füße und Hände nicht wichtig«, teilt denn auch die gouvernantenhafte Regimevertreterin Lydia unverhohlen mit. Sie hat eben erst einer ihrer Untergebenen mit dem ausgefransten Stahlseil zur Strafe die Füße traktiert.

Renée Nault zeigt die Ordensschwestern im Klosterstaat mit verhärmten Gesichtern, die Sicherheitskräfte, »Engel« genannt, mit ihren Gasmasken und Maschinengewehren sehen noch dämonischer aus als die in der TV-Fassung, und Farben, abgesehen von denen der staatlich verordneten Einheitskleidung, tauchen nur auf, wenn die Geschichte einen Zeitsprung macht. Zurück in die verdorbene Vergangenheit. Als das Land noch eine Demokratie war, Frauen Geld haben durften, ihre Ehepartner selbst wählten und Röcke trugen.

Die wirklich wunderbaren Zeichnungen Naults erfassen zugleich die wesentlichen Elemente der Handlung und verstärken zusätzlich punktuell das Dargestellte. Die als religiöse »Zeremonie« getarnte systematische Vergewaltigung junger Frauen schildert die Graphic Novel auf drei wortlosen Seiten, auf denen Detailaufnahmen verängstigter Gesichter, gepackte Handgelenke, ein Blick auf das Bett aus der Vogelperspektive und Bilder von einem bekümmerten Mädchen, das sich beschämt wieder ankleidet, aufeinander folgen.

Uniformen und Zeichen der Macht ähneln mehr noch als in der filmischen Umsetzung der faschistischen Symbolik. Gileads Geheimdienst, die »Augen«, tragen Abzeichnen mit stilisierten Adlerschwingen. An den Gürteln der braunen Gewänder der brutalen Wächterinnen baumeln Schlagstöcke. An den öffentlichen Galgen hängen Ärzte, die einst Abtreibungen vorgenommen haben.

Die große feministische Erzählung »Der Report der Magd« gewinnt durch die graphische Umsetzung eine ganz neue Intensität und sei damit selbst denen ans Herz gelegt, die den Roman und die Serie bereits kennen. Die Vision von einer modernen Welt, die zum Kloster geworden ist, in der Maschinen gegen Bezahlung Gebete sprechen und die Bibel so viel Macht entfaltet, dass ihre Lektüre wie in vorreformatorischer Zeit der Machtelite vorbehalten ist, wurde noch nie so eindringlich dargestellt. Die damit verbundene Restauration des Patriarchats, die Bigotterie und Intoleranz, die von einem fundamental-religiösen Regime ausgeht, sind abstoßend und rufen auch heute, 34 Jahre nach dem Erscheinen des Originals, aktuelle Assoziationen wach. Zu der Welle von Antiabtreibungsgesetzen in den USA. Zu den jüngsten xenophoben Anschlägen in aller Welt. »Der Report der Magd« ist ein wichtiges, ein mächtiges Buch, indem es das religiös Böse nicht als ein historisches Geschehen, sondern als grauenhafte Möglichkeit erscheinen lässt und dagegen mobilisiert. Dank Renée Nault mit der Kraft und der Inbrunst starker Bilder.