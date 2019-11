Widerstand gegen Kahlschlag bei Conti

Peter Steffen/dpa Demonstration vor Continental-Zentrale in Hannover (20.11.2019)

Am Mittwoch demonstrierten Beschäftigte der deutschen Standorte des Automobilzulieferers Continental vor der Konzernzentrale in Hannover gegen Werksschließungen und Stellenabbau. Anlass war eine außerordentliche Aufsichtsratssitzung zum geplanten Konzernumbau. Die entsprechenden Pläne wurden bereits Ende September bekannt. Nun hat das Kontrollgremium das Vorhaben, den Widerstands der Betroffenen ignorierend, beschlossen. Hintergrund der Umstrukturierung sei »der durch verschärfte Abgasgesetze beschleunigte, disruptive Umstieg der Autoindustrie auf Elektromobilität«, teilte der Konzern im Nachgang der Sitzung mit. Deswegen soll etwa die Produktion von Hydraulikkomponenten für Benzin- und Dieselfahrzeuge eingestellt werden. Die betroffenen Mitarbeiter will man »bestmöglich unterstützen«.

Nach Konzernangaben sollen insgesamt gut 5.000 Arbeitsplätze an drei in- und zwei ausländischen Standorten vernichtet werden. Die Standorte Roding (Oberpfalz) und Newport News (USA) sollen komplett geschlossen werden. An anderen Orten könnten weitere Stellenstreichungen hinzukommen. So kündigte die Unternehmensleitung an, zeitnah »ergebnisoffene Gespräche« mit dem Betriebsrat der Niederlassung im spanischen Rubí über die Zukunft des Werks führen zu wollen. Dort beschäftigt Continental 760 Mitarbeiter. Die nun verkündeten Kürzungsmaßnahmen versteht das Management als Teil des Strukturprogramms »Transformation 2019–2029«, das fortgesetzt werden soll.

Die Protestierenden sind am Mittwoch früh von den deutschen Standorten mit neun Bussen angereist, erläuterte Sascha Howind, Sprecher der IG Metall Niedersachsen, gegenüber jW. 870 Beschäftigte hätten sich beteiligt. Darüber hinaus haben im Rahmen des Aktionstags unter dem Hashtag »fairconti« dezentrale Aktionen an den Standorten stattgefunden. Im Rahmen der Protestveranstaltung in Hannover wurde eine Tafel mit Unterschriften ins Foyer der Konzernzentrale gebracht. Konzernchef Elmar Degenhart wollte den Demonstrierenden jedoch nicht persönlich begegnen. Ein Unternehmenssprecher musste einspringen.

Die zweite Vorsitzende der IG Metall, Christiane Benner, sagte mit Blick auf die Transformation der Automobilindustrie: »Es müssen alle Beschäftigten mitgenommen werden«. Die Veränderungen bräuchten mehr Zeit. Die Continental-Unternehmensführung dürfe sie nicht mit Verweis auf die schwierige Branchenlage möglichst schnell durchdrücken. Für die schlechte Marktlage seien auch Managementfehler verantwortlich.