Fleischmonopolist am Pranger

Paulo Whitaker/REUTERS Massenware: Der Konzern im Besitz des Batista-Clans verarbeitet soviel Fleisch wie keine andere Firma auf der Welt (Santana de Parnaíba, 19.12.2017)

Nicht nur für Umwelt- und Klimaschützer gehört die jährlich stattfindende Vergabe der von der Stiftung Ethik und Ökonomie (Ethecon) ausgelobten Preise zum festen Bestandteil des Terminplans. Immer größer wird die Anzahl derjenigen, die sich Jahr für Jahr in der Berliner Kulturbrauerei versammeln, um der Verleihung des Internationalen »Blue Planet Award« beizuwohnen, mit dem in diesem Jahr die indische Menschenrechts- und Umweltaktivistin Rachna Dhingra und die selbstverwaltete Sambhavna-Trust-Klinik geehrt werden. Schon vor der Reise zu einer Veranstaltungsreihe in Deutschland, die mit der Preisverleihung am Sonnabend enden soll, kam es jedoch zu Schikanen durch das deutsche Konsulat in Mumbai und die Fluggesellschaft Turkish Airlines.

Bei der Planung der Reise wurden den Preisträgern zunächst die Visa verweigert, bis die Ethecon-Stiftung Rechtsanwälte einschaltete, die sich erfolgreich dagegen zur Wehr setzten. In der vergangenen Woche wurde die zweiköpfige Delegation dann in Istanbul an der Weiterreise nach Brüssel gehindert. Dies obwohl Angaben von Ethecon zufolge Schengen-Visa für die Reisenden vorlagen. Den Betroffenen gelang es allerdings, auf dem Umweg über Schweden in die EU einzureisen.

Der traditionelle Negativpreis, der »Dead Planet Award«, geht in diesem Jahr an den Batista-Clan, dem der brasilianische Fleischkonzern JBS gehört – namentlich an den Firmengründer, Vorstand und Vizepräsidenten José Batista Sobrinho sowie seine Söhne, die Großaktionäre und Manager Wesley und Joesley Mendonça Batista. »Börsengang und Siegeszug finanzierten die Rindfleischproduzenten Batista mit Entwicklungsgeldern und staatlichen Rentenfonds – nur um es der brasilianischen Bevölkerung und dem Rest der Welt mit der Bestechung von Hunderten Abgeordneten, mit dem Verkauf von Gammelfleisch und mit der Zerstörung des Regenwaldes zu danken«, so der Vorwurf, den die Stiftungsverantwortlichen gegen den Konzern erheben.

Konsequenzen hatte das Geschäftsgebaren des Batista-Clans bisher nur äußerst begrenzt. Nach dem Auffliegen eines Bestechungsskandals 2017 verbrachten Wesley und Joesley Batista ein paar Monate in Haft und traten von ihren Führungsfunktionen bei JBS zurück. Ihr Vater, dessen Initialen den Firmennamen bilden, kehrte aus dem Ruhestand zurück und unterstützte den Faschisten Jair Bolsonaro bei dessen Wahl zum brasilianischen Präsidenten. Heutzutage profitieren sie vor allem auch von den großflächigen Bränden am Amazonas sowie von einem Freihandelsabkommen, welches ihnen in Aussicht gestellt wurde. »Für ihre Profite und die ihrer Aktionäre riskieren die Batistas den Untergang und die Unbewohnbarkeit unseres Planeten«, heißt es in der Begründung der Stiftung zur Verleihung des Schmähpreises.

Musikalisch unterstützt wird die diesjährige Preisverleihung vom Jungen Ensemble Ruhr (JER). Dessen Musikerinnen und Musiker haben sich der Weltoffenheit und Begegnung verschrieben. Ihre unterschiedlichen Herkünfte schlagen sich in der Musik nieder. So finden sich traditionelle Elemente der Kulturen, die sich mit Anleihen aus Jazz, Pop, Reggae, Klassik und Neuer Musik verbinden. Die Songs und Poetry-Slams des Ensembles erzählen »Geschichten aus dem Leben mit der Vision einer solidarischen Gesellschaft und Weltgemeinschaft«, wie es auf der Internetseite des Projektes heißt.