Gefährliche Neugründung

Das bislang jüngste Gewaltopfer der im schleswig-holsteinischen Bad Segeberg organisierten Neonazis war offenbar selbst Anhänger des faschistischen »Aryan Circle«. Nach einem beinahe tödlichen Überfall auf einen 26jährigen am 10. November hat die Polizei nun einen »bekannten Neonazi aus dem Kreis Segeberg« festgenommen, wie die Lübecker Nachrichten am Montag online berichteten. Bei dem 23jährigen Tatverdächtigen handele es sich um ein Mitglied des Führungszirkels der faschistischen Gruppe. Er befinde sich in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zeugen des Angriffs hätten ausgesagt, dass »ein Mann mit Glatze, Bomberjacke und Springerstiefeln« den am Boden liegenden jungen Mann getreten haben soll. Ein weiterer Mann soll daneben gestanden und zugesehen haben.

Der Sprecher des Landesverbandes von Die Linke in Schleswig-Holstein, Lorenz Gösta Beutin, forderte am Montag gegenüber jW, dass der Gruppe um den seit Jahrzehnten aktiven Neonazi Bernd Tödter »schnellstmöglich das Handwerk gelegt« werde. Sie müsse juristisch zur Rechenschaft gezogen werden. Wichtig sei aber auch, dass Aufklärungsarbeit gegen die Faschisten und ihre Ideologie geleistet werde, vor allem unter Jugendlichen. Diese würden »gezielt auf ihrem Schulweg oder an öffentlichen Plätzen in Bad Segeberg angesprochen und für das Netzwerk rekrutiert«, heißt es auf der Internetseite des Bündnisses »Segeberg bleibt bunt«.

Die Organisatoren mobilisieren regelmäßig rund 1.500 Demonstrationsteilnehmer. Anlass der antifaschistischen Kundgebungen sind die Aktivitäten von Tödter, der laut Frankfurter Rundschau vom 18. Juni Kopf der seit 2015 vom hessischen Innenminister verbotenen Gruppierung »Sturm 18« war. Das antifaschistische Rechercheportal Exif warnte zuletzt am 26. Oktober in einem ausführlichen Beitrag vor ihm. Er gilt demnach als »besonders gewaltbereiter, manipulativer und skrupelloser Akteur der extrem Rechten«.

Seit Tödter Ende Juni aus der Haft entlassen worden war, arbeitet er am Aufbau seiner neuen »Kameradschaft« namens »Aryan Circle Germany« (»Arischer Kreis Deutschland) in Bad Segeberg und dem benachbarten Ort Sülfeld. Dabei handelt es sich um einen Ableger des US-amerikanischen Netzwerks »Aryan Circle«. Mit einem Rundschreiben vom 19. August, aus dem Exif zitierte, versuchte er, frühere Mitstreiter dafür zu gewinnen. »Wie ein Phönix aus der Asche sind wir auferstanden und treiben unser (Un-)Wesen jetzt unter der Fahne des international tätigen ›Aryan Circle‹, kurz ›AC‹«, heißt es dort. Die Gruppe soll unter anderem Anmelder einer Demonstration von Klimaaktivisten zu Hause bedroht haben, wie die Taz am 11. Oktober berichtete. Mitte Oktober griffen die Faschisten der »Kameradschaft« in Sülfeld laut Hamburger Morgenpost einen Mann und eine Frau mit Reizgas an, die Aufkleber der Rechten entfernten.

Im Juni 2016 war Tödter laut FR zuletzt wegen Freiheitsberaubung, Nötigung und Anstiftung zur Körperverletzung zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht hatte es demnach als erwiesen angesehen, dass er und seine Kameraden eine Woche lang einen Mann festgehalten und gequält hatten, der bei »Sturm 18« aussteigen wollte.

Bereits Ende der 1990er Jahre hatte der heute 45jährige Tödter laut Exif zu den Gründern der »Kameradschaft Nordmark« in Bad Segeberg gehört. 1993 hatte er demnach mit einem Kumpan einen Obdachlosen zu Tode geprügelt und saß dafür zwei Jahre lang in Haft. 2001 sei er ins hessische Kassel gezogen und habe dort mit dem heutigen »Combat 18«-Kader Stanley Röske die Organisation »Sturm 18« aufgebaut. Zu der gehörte demnach auch Stephan Ernst, mutmaßlicher Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU).