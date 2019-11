Fernost, ganz nah

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa Der erste chinesische Zug auf der »neuen Seidenstraße« erreicht den Hafen von Mukran (12.11.2019)

Die »neue Seidenstraße« hat Rügen erreicht. Am Dienstag vergangener Woche traf im Fährhafen Mukran ein Schiff mit 41 Containern aus China ein, die am 1. November in der zentralchinesischen Metropole Xi’an auf einen Zug verladen worden waren. Der fuhr dann in Richtung Westen; das Ziel war Hamburg. Nach knapp 10.000 Kilometern Fahrt quer durch Asien und Osteuropa war der Zug im Hafen von Baltisk angekommen, Russlands westlichster, unweit Kaliningrad gelegener Stadt, wo die 41 Container auf ein Schiff bugsiert wurden, das umgehend in die Ostsee stach, und am zwölften Tag der Reise kamen sie in Mukran an. Dort wurde die Ankunft gefeiert, bevor die Container erneut auf einen Zug gesetzt wurden, der sie den Rest des Weges bis nach Hamburg fuhr. Die Testfahrt auf dem neuen Teilabschnitt der »neuen Seidenstraße« war gelungen. Für Mukran bedeutet das möglicherweise eine neue Chance.

Die »neue Seidenstraße«, Chinas billionenschweres geoökonomisches Megaprojekt, hat viele Facetten. Das grundlegende Motiv, von dem nun auch Mukran profitieren könnte, besteht darin, die Handelsrouten aus China in Richtung Westen auszubauen – zu Wasser und zu Land. Während der Großteil des ostasiatisch-europäischen Handels traditionell über See abgewickelt wird – Luftfracht ist in den meisten Fällen viel zu teuer –, tut sich seit rund einem Jahrzehnt eine neue Option auf: der Bahntransport durch die riesigen Weiten Russlands und Zentralasiens. Er kostet immer noch fast doppelt soviel wie der Seetransport, lohnt sich aber für manche Waren: zum einen für leicht verderbliche Produkte, zum anderen aber auch für solche, deren Herstellung besonders teuer ist – Elektronik, IT-Güter etwa – und die der Produzent deshalb so rasch wie möglich verkaufen möchte, um seine Kosten einzuspielen und etwaige Kreditlaufzeiten zu verkürzen. Zeit ist Geld, auch in China.

Auf der Suche nach Möglichkeiten, die Transportzeiten zu verkürzen, haben die Logistiker nun auch Mukran in den Blick genommen. Der Grund: Die interkontinentalen Bahntransporte boomen. Belächelten manche im Jahr 2011 noch die gerade einmal 17 Transportzüge, die damals binnen zwölf Monaten aus China nach Europa rollten, so ließen die erstaunlichen 3.673 Züge, die 2017 die gewaltige Strecke zurücklegten, keinen Zweifel mehr daran, dass der Gedanke, den China-Handel teilweise auf die Schiene zu verlagern, griff. Seitdem ist die Zahl der Frachtzüge auf der Route weiter gestiegen. Aus der Branche heißt es, zuweilen staue sich der Verkehr schon fast. »Die Züge stecken in Polen fest«, berichtete anlässlich der Ankunft der ersten Container aus China in Mukran Mecklenburg-Vorpommerns Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) mit Blick auf die übliche Strecke, die über Belarus nach Polen und damit in die EU führt. Bei Brest werden die Züge von der russischen Breitspur auf die in Westeuropa übliche Normalspur umgesattelt. Inzwischen entwickle sich Brest zu einem hochfrequentierten »Nadelöhr«, stellte vor kurzem Alexej Grom, Leiter der russisch-belarussisch-kasachischen Firma UTLC ERA, die Frachtzüge betreibt, fest.

Grom hat sich deshalb um zeit-, also geldsparende Alternativen bemüht – und ist in Mukran fündig geworden, dessen Fährhafen einst für den Seetransport zwischen der DDR und der Sowjetunion gegründet wurde. Der Plan besteht darin, das stark frequentierte Nadelöhr Brest zu meiden, die Container aus China statt dessen nach Kaliningrad zu fahren, sie in Baltisk vom Zug aufs Schiff zu laden und sie in Mukran dann direkt auf einen Normalspurzug zu setzen. »Das spart Zeit und Kosten im Vergleich zum Umspurverfahren wie im weißrussischen Grenzbahnhof Brest«, erläuterte Grom im Interview mit dem Nordkurier die Grundidee. Die neue Route scheint durchaus ausbaufähig zu sein. Grom bescheinigte ihr vergangene Woche »ein sehr hohes Potential«.

Ein Beispiel, welche wirtschaftlichen Chancen sich durch den Anschluss an die »neue Seidenstraße« ergeben können, bietet der Hafen in Duisburg. Dort machten sich viele wegen des Rückgangs der Kohleverschiffung immense Sorgen – bis die Stadt schließlich zu einem Zielpunkt für Züge aus China nach Europa wurde. Wöchentlich fahren mittlerweile 35 bis 40 Züge in Duisburg mit Kurs auf die Volksrepublik ab; die Zahl soll auf bis zu 100 gesteigert werden. Container bilden im Duisburger Hafen inzwischen das Hauptumschlagsgut. Vermittelt über die »neue Seidenstraße« sind schon mehr als 100 chinesische Unternehmen in Duisburg ansässig geworden, und sie bringen die Hoffnung auf neue, lukrative Geschäfte mit sich. Manche formulieren die Perspektiven der alten Ruhrgebietsstadt mittlerweile so: »China statt Kohle«.

Nun ist Mukran nicht Duisburg; die gesamte Region ist völlig anders strukturiert als das alte Ruhrgebiet. Dennoch: Chancen bietet eine Rolle als Umschlagplatz für Transporte auf der boomenden »neuen Seidenstraße« dem Rügener Fährhafen in gewissem Umfang womöglich schon. »Bis zu acht Züge am Tag« könnten im Hafen von Baltisk abgefertigt werden, erklärte Grom dem Nordkurier auf die Frage, ob »die boomenden Seidenstraßenverkehre« in Mukran vielleicht »zu einem Aufschwung« führen könnten. Nur: Die »neue Seidenstraße« ist eben nicht nur ein ökonomisches Projekt. Sie hat erhebliche politische Dimensionen, und sie ist längst zu einem Teil des Machtkampfs zwischen China und dem Westen geworden. Der Fährhafen Mukran hatte einst die Chance, vom boomenden deutschen Russlandgeschäft zu profitieren, bis 2014 die politischen Spannungen zwischen Moskau und dem Westen rapide stiegen. Heute boomt die »neue Seidenstraße«; ob aber ihre Routen im Westen Europas kontinuierlich wachsen können, sollten die Spannungen einmal eskalieren, das ist längst nicht ausgemacht. Mit den ökonomischen Chancen sind auch erhebliche Risiken verbunden. Die Einflusskämpfe der großen Mächte verlangen ihren Preis.