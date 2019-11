ZDF / Oliver Roetz. Schon kurz nach dem Schlüpfen schnappt das Kubakrokodil um sich, Gringos mag es besonders: »Terra X«

Spiel ohne Grenze

Wie der Herbst ’89 den Ostfußball veränderte

Was für ein Titel, Chapeau! Den 9. November 1989 wird Heiko Scholz nie vergessen. An diesem Tag durfte er nämlich seinen neuen Wartburg abholen, den Viertakter. Am Abend wurde die DDR-Nationalmannschaft in Leipzig von den Ereignissen in Berlin überrascht. Trainer Eduard Geyer verhängte sogar eine Ausgangssperre. Eine Woche später kehrte das Kollektiv vom WM-Qualifikationsspiel in Wien zurück, und in der DDR sollte nichts mehr so sein, wie es einmal war. Und die »Spielerberater« aus dem Westen warteten schon mit großen Geldkoffern. D 2019.

Das Erste, Sa., 19.25 Uhr

Die Erfindung der Wahrheit

Die Lobbyistin Elizabeth Sloane (Jessica Chastain) soll in Washington Stimmung gegen eine der National Rifle Association verhasste Gesetzesvorlage machen. Hintergrundchecks bei Waffenkäufen sollen erweitert werden. Ein Waffenhersteller bietet Sloane Geld dafür, dass sie eine Organisation aufbaut, die sich speziell an ballernde Frauen richtet. Sie entscheidet sich jedoch dafür, ihre Firma zu verlassen und die Gegenkampagne für die Konkurrenz zu leiten. Well done! Regie: John Madden. F/USA 2016.

Vox, Sa., 20.15 Uhr

Terra X

Faszination Erde – mit Dirk Steffens: Kuba – Das Erbe der Revolution

Moderator Dirk Steffens entdeckt, was für überraschende Folgen die kubanische Revolution für die Natur Kubas hatte. Ui, das wollen wir auch wissen.

ZDF, So., 19.30 Uhr

Bericht vom Parteitag der Grünen

Beim Verbraucherschutz, Stichwort Listerien, und bei der Neonazibekämpfung, Stichwort Mord an Walter Lübcke, versagen die in Hessen mitregierenden Grünen gerade so richtig. Interessiert aber kaum einen, denn sie haben ja, zumindest rhetorisch, das Thema Klimaschutz besetzt, als andere noch nicht so weit waren. Auf ihrem Parteitag wählt die Partei in Bielefeld den Bundesvorstand, den Parteirat und das Bundesschiedsgericht neu. Außerdem stehen der Grundsatzprogrammprozess und die Themen Wirtschaft, Klima und Finanzen sowie Wohnen im Mittelpunkt. Zumindest in Berlin gibt es da ja Fortschritte.

Das Erste, So., 23.35 Uhr