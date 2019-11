Pandorafilm Gemächlich geht’s zu: Landschaftsaufnahmen, Jazzmusik, noch mehr Landschaftsaufnahmen

Wer die Filme von Erwin Wagenhofer kennt, muss den Österreicher für einen Grantler halten. Mit »We Feed the World« (2005) rechnete er mit der Lebensmittelindustrie ab, in »Let’s Make Money« (2008) mit dem Finanzsystem; 2013 nahm er sich schließlich mit »Alphabet« das Bildungswesen vor. Und nun? »Ich habe keine Zeit mehr für Pessimismus«, verkündete Wagenhofer gegenüber der österreichischen Nachrichtenagentur APA. Der neue Optimismus des Dokfilmers hat es allerdings auch nicht gerade eilig. »But Beautiful«, eine Meditation über das Gute, hat sieben Jahre Dreharbeiten in den Knochen, im Film selbst geht es gemächlich zu. Landschaftsaufnahmen, Jazzmusik und noch mal Landschaften. Dazwischen Menschen, die sich von der Welt, wie Wagenhofer sie in seinen bisherigen Arbeiten beschrieben hat, abgewandt haben. Weg vom Wachstumszwang, weg vom Raubbau an der Natur, von Konkurrenzkampf und Geldgier.

Der gereifte Dokfilmer besucht Permakulturlandwirte auf La Palma, soziale Projekte in Indien oder den passionierten Forstwirt Erwin Thoma. Von dem ist zu erfahren, dass ein von ihm gebautes leimfreies Holzhaus selbst bei Außentemperaturen von 20 Grad unter Null nicht beheizt werden muss, weil das dickwandige Gebäude Energie bis zu einem Monat lang speichern kann. Die österreichische Antwort auf Waldversteher Peter Wohlleben berichtet von Bäumen, die beim Wachstum aufeinander Rücksicht nehmen, und kniet andächtig vor einem geernteten Stamm, während er die Jahresringe kommentiert. Wachstumsschübe, aufgezeichnet in breiten Ringen, wechseln sich ab mit Epochen der Stagnation, in denen die dunklen Linien eng aneinander liegen. »Am Schluss ist ihm die Kraft ausgegangen«, sagt Thoma andächtig und dass die Forstwirtschaft der einzige Wirtschaftszweig sei, in dem »alles, was du tust, nicht für dich selbst ist, und alles, was du erntest, nicht von dir gesät wurde«.

Unmittelbare Erträge liefert auch die Permakultur nicht, die zwei deutsche Auswanderer auf der Kanaren­insel La Palma betreiben. Das Aussteigerpaar musste drei Jahre lang Gräben ziehen und die kümmerlichen Setzlinge häufeln, ehe die ausgelaugten Böden sich erholt hatten und die Bäume das erste Mal Früchte trugen. »Dann wird es einfacher«, sagen die Pädagogin Barbara und der Architekt Erich, die sich ihr ganzes Wissen um nachhaltige Landwirtschaft erst anlesen mussten.

Basiswissen, darum geht es auch Sanjit »Bunker« Roy. Der Inder betreibt das sogenannte Barfuß-College im Dorf Tilonia im indischen Bundesstaat Rajasthan, wo hauptsächlich Frauen in Techniken unterrichtet werden, mit denen deren Heimatdörfer sich mit Strom oder sauberem Wasser versorgen können. Viele hundert »Solar Mamas« hat die Bildungseinrichtung bereits darin geschult, simple Hohlspiegel zu kons­truieren, mit deren Hilfe das Sonnenlicht gebündelt und auf einen großen Topf gerichtet werden kann, um ihn zu erhitzen, Wasser abzukochen oder Mahlzeiten zu garen.

»Frauen werden die Welt verändern«, glaubt Roy. Im autarken Dorf, in der Autonomie kleiner Gemeinschaften jenseits der verzweigten, überkomplexen städtischen Lebensweise sieht er die Zukunft. Frauen, die ihr Zuhause selbst mit Strom versorgen können, brauchen »kein Papier an der Wand, auf dem steht, dass ich Ingenieur bin«, sagt er. Sie lernen bei ihm, damit sie nicht in die Slums von Delhi und Mumbai müssen. Die Mächtigen, so Roy, »wollen nicht, dass wir verstehen, dass jeder von uns die volle Kraft in sich trägt«. Hunderte Frauen haben mit seinen Mitteln Zehntausende Häuser elektrifiziert.

Insgesamt ist »But Beautiful« wohltuend nüchtern. Wagenhofer beobachtet seine Protagonisten mit ausgeruhter Anteilnahme, statt sie zu verklären. Abgehoben Esoterisches kommt in verdaulichen Dosen vor. Sogar dann, wenn Wagenhofer den Gelassenheitsguru für den Gelegenheitsspirituellen vor der Kamera hat, den Dalai Lama. Ihn lässt er mit einigen Anekdoten zu Wort kommen. Etwa der, dass man es mit dem Beten nun schon einige tausend Jahre versucht habe, die Welt zu verbessern, »mit sehr wenig Erfolg«, wie der Mann mit dem ewigen Stewardessenlächeln nachschiebt. Für ihn sei dieses Bemühen »Zeitverschwendung«.

Und da sind wir wieder bei der Zeit, die besser genutzt ist mit einem Blick nach vorne, mit dem Entwerfen einer Vision von morgen, als mit dem geduldigen Hoffen und Dulden oder dem bloßen Kritisieren. Und in all den unterschiedlichen Ausblicken auf ein alternatives Leben, die Wagenhofer gibt, arbeitet er doch eine Gemeinsamkeit heraus. Bunker Roy spricht von der Solidarität des Dorfes und Erwin Thoma vom unsichtbaren Netz, in dem der Wald als großer Organismus kommuniziert. »Jeden Tag wird uns erzählt, dass irgend etwas knapp ist. Dabei gibt es von nichts zuwenig, wir haben nur die falschen Konzepte«, sagt er. »Der Wald tut nur, was nötig ist und was für alle gut ist.«