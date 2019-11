Scheuer liebt’s teuer

Nestor Bachmann/dpa Wenn der Verkehrsminister eine neue Autobahn einweiht, reiben sich Investoren die Hände

Von Privaten betriebener Straßenbau ist in der Regel teurer als vergleichbare Unternehmungen in staatlicher Verantwortung. Was eigentlich auf der Hand liegt, wird nun auch durch aktuelle Zahlen der Bundesregierung untermauert. Von 15 laufenden oder geplanten Autobahnprojekten in öffentlich-privater Partnerschaft sprengen demnach zwölf den ursprünglich veranschlagten Ausgabenrahmen. Hervor geht dies aus der Antwort des Verkehrsministerium auf eine Anfrage der Bundestagsfraktion Die Linke, berichtete dpa am Freitag. Für den Fraktionsvorsitzenden Dietmar Bartsch ist das Modell ÖPP damit »gescheitert«. Für Ressortchef An­dreas Scheuer (CSU) nicht: Er hat bereits weitere ÖPP-Vorhaben aufs Gleis gesetzt.

Wie der junge Welt vorliegenden Aufstellung aus dem Ministerium zu entnehmen ist, liegt von den elf laufenden Projekten lediglich eines nicht über den Planzahlen. Dabei handelt es sich um einen Abschnitt zwischen Bremen und Buchholz. Dafür waren einst knapp über eine Milliarde Euro projektiert, von denen – Stand jetzt – bloß 983 Millionen Euro abgerufen werden sollen. Das allerdings taugt nicht zur Entwarnung. Die Erfahrung lehrt, dass die Kosten nach hinten heraus drastisch anziehen. Für gewöhnlich haben derlei Kooperationen eine Laufzeit von 30 Jahren und mehr, in denen die privaten Betreiber mit Erlösen aus der Lkw-Maut im Gegenzug für Planung, Bau und Unterhaltung der fraglichen Fernstraßen vergütet werden.

In den anderen zehn Fällen ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Spitzenreiter ist ein Streckenteil zwischen Ulm und Augsburg, der statt der vorgesehenen 850 Millionen mindestens 1,348 Milliarden verschlingen wird. Die Mehrkosten betragen damit schon nahezu eine halbe Milliarde Euro. Auf mehr als 300 Millionen Euro beläuft sich die Differenz bei einer Verbindung zwischen Augsburg und München. Selbst bei noch in der Planungsphase befindlichen Projekten sind die Vorgaben längst Makulatur. Eines betrifft die A 61 an der Landesgrenze von Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg bei Frankenthal. Kalkuliert waren dafür einmal laut Ministeriumsangaben 520 Millionen Euro, wogegen im 2016 beschlossenen Bundesverkehrswegplan (BVWP) bloß von 434 Millionen Euro zu lesen ist. Inzwischen wird mit 1,4 Milliarden Euro gerechnet (siehe jW vom 21.9.)

»Wenn 80 Prozent der ÖPP-Autobahnprojekte teurer als geplant werden, haben wir es mit einem gewaltigen Managementversagen im Verkehrsministerium zu tun«, befand Bartsch gegenüber der dpa. »Ich fordere Transparenz und Erklärungen.« Von »Versagen« zu sprechen, erscheint auch vor dem Hintergrund der immer wieder von den Rechnungshöfen beanstandeten »Kostenexplosionen« fast schon wohlwollend. Die Regelmäßigkeit lässt eher auf System und den gezielten Vorsatz schließen, die Steuerzahler zugunsten profitgieriger Investoren auszunehmen. Allein bei den fraglichen 15 Projekten sind bis dato Mehrkosten von insgesamt 3,2 Milliarden Euro aufgelaufen, wovon gewiss ein beträchtlicher Teil als Gewinn bei den beteiligten Unternehmen landen wird.

Zur Wahrheit gehört, dass auch bei Straßenbauprojekten in staatlicher Regie die Kosten oft genug aus dem Ruder laufen. Auch das belegen Daten aus dem Verkehrsministerium. Allerdings verwies Bartsch darauf, dass die Aufschläge im Verhältnis geringer ausfallen als bei den Privaten. Scheuer hat seine Wahl trotzdem schon getroffen: Im am Donnerstag durch die Haushaltspolitiker im Bundestag beschlossenen Bundeshaushalt 2020 sind knapp sechs Milliarden Euro für vier neue ÖPP-Autobahnprojekte fixiert.