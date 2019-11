Femizide klar benennen

Florian Boillot Demonstration der Organisation »Terre des Femmes« gegen Gewalt an Frauen am Mittwoch vorm Brandenburger Tor

Der Mord an der 24jährigen Anastasia Jeschenko im russischen Sankt Petersburg war nur der weltweit meistbeachtete Fall der letzten Wochen, in dem eine Paarbeziehung für eine Frau tödlich endete. Die exzentrische Art des 39 Jahre älteren Geschichtsprofessors, der die Tat gestand, nachdem er betrunken mit den abgesägten Armen seiner ehemaligen Studentin im Gepäck aufgegriffen worden war, sowie dessen Prominenz in der Fachwelt tragen dazu bei, dass das Geschehen in der Boulvardpresse als bizarrer Einzelfall erscheint. Der Bruder der Getöteten wurde allerdings in zahlreichen Medien mit einer Aussage zitiert, die auf einen klassischen Femizid hindeutet – einen jener alltäglichen Morde, die aus einer männlichen Anspruchshaltung gegenüber Frauen beziehungsweise aus patriarchalem Besitzdenken oder im Namen der damit verknüpften »Familienehre« begangen werden.

Nach Schilderung ihres Bruders hatte die junge Frau mit dem Napoleon-Experten Oleg Sokolow zusammengelebt und kurz vor ihrem Tod von einer Eifersuchtsszene des 63jährigen berichtet, die so drastisch ausgefallen sei, dass sie sich räumlich von ihm trennen und nur noch ihre Sachen holen wollte. Der Professor selbst soll ausgesagt haben, er habe in der Nacht zum Freitag vergangener Woche die Kontrolle verloren, weil Jeschenko sich im Streit negativ über seine Kinder aus einer anderen Beziehung geäußert habe. Angeblich wollte Sokolow nach der Beseitigung der Leiche als Napoleon verkleidet Selbstmord begehen. Von vielen Medien verbreitete Fotos zeigen das Paar beim Tanz in historischen Kostümen.

Allein in Deutschland werden jedes Jahr weit mehr als 100 vergleichbare Fälle mit weniger spektakulären Begleitumständen bekannt.

In Hessen hat vor wenigen Wochen die Tötung der Frauenhausbewohnerin Sana A. in Limburg eine Debatte über die Vermeidbarkeit solcher Verbrechen ausgelöst. Ihr Noch-Ehemann hatte die trennungswillige Mutter von zwei Kindern im Limburger Frauenhaus aufgespürt und sie am 25. Oktober zuerst mit einem Auto angefahren, um dann mit einer Axt auf sie einzuschlagen. Ausfindig gemacht habe er sie mit Hilfe eines Privatdetektivs – das berichtete die Hessische/Niedersächsische Allgemeine vor wenigen Tagen unter Berufung auf eine »zuverlässige Quelle«. Dem Frauenhaus könne kein Vorwurf gemacht werden, hieß es. Nachdem der Ehemann und mehrere Verwandte wiederholt dort aufgetaucht waren, sollte Sana A. mit ihren Kindern in eine andere Stadt umziehen. Dies konnte aber nicht rechtzeitig organisiert werden.

Nach Einschätzung von Sozialverbänden verschärft sich parallel zur Wohnungsnot der Platzmangel in hessischen Frauenhäusern dramatisch. Monika Remé, Referentin für Frauen und Mädchen beim Paritätischen Wohlfahrtsverband, schlug deshalb Anfang November Alarm. Die Bewohnerinnen fänden aufgrund des angespannten Wohnungsmarkts oft keine eigene Bleibe und müssten länger als nötig in den Einrichtungen bleiben. So werde wiederum kein Platz für einen Neueinzug frei, sagte Remé der Deutschen Presseagentur. Ihr zufolge gibt es in den 31 hessischen Frauenhäusern 313 Zimmer mit 727 Betten. Der Bedarf ist nach ihrer Schätzung mindestens doppelt so hoch. Die frauenpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Lisa Gnadl, hatte deshalb bereits im September die »schwarz-grüne« Landesregierung kritisiert: Für schutzsuchende Frauen und Kinder, die abgewiesen werden, sei dies eine Katastrophe, hatte sie erklärt.

In Deutschland versucht nach Zahlen des Bundeskriminalamtes (BKA) fast jeden Tag ein Mann, seine Frau oder Expartnerin zu töten. Im Jahr 2018 wurden bundesweit 123 Frauen von aktuellen oder ehemaligen Lebensgefährten umgebracht, hinzu kamen 208 versuchte Tötungsdelikte. Nicht alle überführten Täter werden wegen Mordes angeklagt – wenn sie sich aufgrund körperlicher Überlegenheit ihrem Opfer nicht »heimtückisch« nähern mussten, lautet die Anklage mitunter nur auf Totschlag – die Verurteilten müssen dann meist weniger als zehn Jahre in Haft. Nur in »besonders schweren Fällen« kann eine lebenslange Freiheitsstrafe verhängt werden.

Weltweit zählten die Autoren einer UN-Studie im Jahr 2017 rund 50.000 weibliche Opfer von Tötungsdelikten, bei denen die Täter Partner, Expartner oder Familienangehörige waren – beinahe 1.000 pro Woche. Der Bericht des UN-Büros für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) wurde im Juli dieses Jahres veröffentlicht.

Der Begriff Femizid umfasst nicht nur Partnerschaftsgewalt mit tödlichen Folgen und sogenannte Ehrenmorde, sondern zusätzlich Fälle, in denen Frauen von Unbekannten oder flüchtigen Bekannten im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt oder aus allgemeinem Hass auf ihr Geschlecht umgebracht oder lebensbedrohlich attackiert werden. Letztendlich eben, weil sie Frauen sind.

»Mit Femizid ist die vorsätzliche Tötung einer Frau aufgrund eines angeblichen Verstoßes gegen tradierte und normative Rollenvorstellungen gemeint. Frauen, die selbstbestimmt über ihr Leben, ihren Körper und ihre Sexualität entscheiden wollen, werden von denen, die dies nicht dulden, gewaltvoll bestraft«, erklärte die Zentrale Informationsstelle Autonomer Frauenhäuser am 30. Oktober anlässlich der gewaltsamen Tötung von Sana A. fünf Tage zuvor in Limburg. Verwiesen wurde bei dieser Definition auf die 2001 erschienene Schrift »Femicide in Global Perspective« (»Femizid global betrachtet«) von Diana Russell und Roberta Harmes. »Es ist von großer Bedeutung, wie medial über Femizide berichtet wird und dass sie insbesondere als solche benannt werden«, appellierten die Frauenhausmitarbeiterinnen an die Medien.

Am 25. November, dem Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, soll mit einem Protest- und Trauermarsch in Kassel an Sana A. erinnert und für mehr Hilfsangebote demonstriert werden. Die Initiative geht vom Autonomen Frauenhaus Kassel e. V. aus – die Route stehe aber noch nicht fest, sagte eine Mitarbeiterin am Donnerstag gegenüber junge Welt.

Das »Frauen*streik Komitee Berlin« plant bereits vorher eine Aktion, um der Opfer von Femiziden weltweit zu gedenken, und ruft »alle Frauen und Queers auf«, am Samstag um 14 Uhr zum Hermannplatz in Berlin-Neukölln zu kommen. »Bringt bitte ein zweites Paar Schuhe mit, als Symbol für die Frauen, die nicht mehr mit uns kämpfen können«, heißt es in dem Aufruf.