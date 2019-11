What's Up Films/ARTE France Gitarrist und Folk-Spezialist Ross Altman spricht auch über Woody Guthrie: »Die Gitarre – Revolution, Kult, Leidenschaft«

Re: Dammbruch in Brasilien

Welche Schuld trifft Deutschland?

Claudia Müller-Hoff will eine der größten Umweltkatastrophen in der Geschichte Brasiliens aufklären. Nach einem Dammbruch auf dem Gelände einer Eisenerzmine des Vale-Konzerns im Januar 2019, der fast 300 Todesopfer forderte, sieht sie auch deutsche Firmen in der Verantwortung. Müller-Hoff sucht Zeugen und Beweise in Brasilien – und versucht, Verantwortliche in Deutschland vor Gericht zu bringen. Der TÜV Süd hatte die Sicherheit des Damms geprüft.

Arte, 19.40 Uhr

Makro

Weltwirtschaft in Gefahr

Kaum können sich Trusts und Vermögensverwaltungen mal etwas weniger in die Taschen stecken, schon heißt es, die Weltwirtschaft sei in Gefahr. Wegen der Exportorientierung hängt Deutschland fast jeder vierte Arbeitsplatz von der Weltkonjunktur ab. Mit dem Handelsstreit zwischen den USA und China stehen auch hierzulande Probleme ins Haus. Viele glauben nicht mehr an den vermeintlichen Segen der Globalisierung und fürchten um ihren Job oder den erreichten Wohlstand. Aber ein anderes Wirtschaften ist nicht nur möglich, es ist auch nötig, weil der Kapitalismus nach 200 Jahren Wüten jetzt endgültig seine Kinder auffrisst.

3sat, 21.00 Uhr

Die Gitarre – Revolution, Kult, Leidenschaft

Spätestens seit der Folklegende Woody Guthrie in den 1940er Jahren gilt das Instrument als Begleiter von Protestbewegungen. »This Machine kills Fascists« hatte er auf seines geschrieben. Die Dokumentation stellt die Gitarre als Objekt von Widerstand und Auflehnung in den Mittelpunkt. Damit sieht es ja heutzutage ganz schön mau aus. Die großen Hersteller Fender und Gibson haben deutliche Probleme im Absatz ihrer Instrumente. Und gitarrenbetonter Rock wird oft nur noch von Älteren gehört, die sich ihrer Wut noch erinnern können. F 2019.

Arte, 21.45 Uhr

Boiling Point – Die Bombe tickt

Nach seiner Haftentlassung fädelt der Gangster Red Diamond ein Drogengeschäft ein, um seine Schulden bei einem so richtig gnadenlosen Mafiaboss zu begleichen. Dabei kommt es zu einer Auseinandersetzung mit der Polizei, bei der ein Undercoveragent sein Leben lässt. Der Polizist Jimmy Mercer bekommt nur ein Woche Zeit, den Mord aufzuklären. Bei seinen Ermittlungen kreuzt er immer wieder die Bahn Diamonds. Mit Wesley Snipes und Dennis Hopper. USA/F 1993.

3sat, 22.25 Uhr