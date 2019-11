Nachschlag: Das letzte Wort

Harald Tittel/dpa Bevor die Welt untergeht, lasst uns noch ein Bäumchen pflanzen: Junge-Union-Chef Kuban mit AKK (13.10.2019, Saarbrücken)

»Natürlich gibt es alte Menschen, die in Deutschland arm sind«, sagt der Bundesvorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban, am Morgen im Deutschlandfunk, als wäre es das Allerselbstverständlichste. Der Kapitalismus ist für ihn Naturgesetz und Gottes Wille. Kleinste Abstriche am sozialdarwinistischen Weltverständnis sind da Anlass zu großer Sorge. Die sogenannte Grundrente zum Beispiel macht das Rentensystem für Kuban unfinanzierbar: »Was passiert, wenn die Babyboomer in Rente gehen?« fragt er unheilkündend. Am Morgen zuvor hatte der Soziologe Christoph Butterwegge in der gleichen Sendung noch darauf hingewiesen, »dass die Blockierer in der Union, wenn es darum geht, arme Menschen besserzustellen, sofort sagen, das kostet zuviel Geld«, während sie beim Rüstungsetat nicht knausern und etwa bei E-Auto-Prämien für Nobelkarossen keine Bedürftigkeitsprüfung einklagen. Im Staatsfunk wird darauf »natürlich« nicht zurückgekommen, und Typen wie Kuban haben im Zweifel das letzte Wort. (xre)