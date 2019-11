Gezielte Ungenauigkeit

Hans Wiedl/dpa Das Brecht-Denkmal vor dem Berliner Ensemble (2008)

Gutsbesitzer Puntila leistet sich – besoffen – Vertraulichkeiten mit Knecht Matti, die er – wieder nüchtern – in Aggressivität wandelt. Matti erkennt das Trennende und wagt den Schritt aus der Knechtschaft. Brechts Stück »Herr Puntila und sein Knecht Matti« zerstört die Illusion von Klassenharmonie. Vor 70 Jahren war es in einer Inszenierung Brechts und Erich Engels mit Leonard Steckel und Erwin Geschonneck in den Hauptrollen die erste Premiere des neu gegründeten Berliner Ensemble. Der Deutschlandfunk nahm das am Dienstag zum Anlass, in einem »Kalenderblatt« das damals »aufregendste Gegenwartstheater der Welt« zu würdigen, sich auf Geschichte berufend: Nur zur Untermiete beim Deutschen Theater und erst nach Erfolg der »Courage« sei die Gründung des Ensembles in Ostberlin gewährt worden. Nach 1961 hätten bedeutende Mitarbeiter wie Peter Palitzsch die DDR verlassen. Ruth Berghaus habe mit ihrer »Coriolan«-Inszenierung von 1964 dennoch Theatergeschichte geschrieben, als Intendantin Brechts Methoden neu gedeutet und auf Gegenwartsstücke gesetzt, während ihr Nachfolger Manfred Wekwerth die Bühne zur konservativen Brecht-Deutung zurückgeführt habe.

All das ist falsch oder gezielt ungenau: Die Gründung des Theaters mit einem Jahresetat von 1,5 Millionen Mark war vom Politbüro des ZK der SED beschlossen worden. Das Theater am Schiffbauerdamm stand als verabredete Spielstätte bis 1954 nicht zur Verfügung, weil das dort spielende Ensemble Fritz Wistens erst in die kriegszerstörte Volksbühne umziehen konnte, als diese wieder aufgebaut war. Anders als Palitzsch ging etwa Benno Besson nach 1961 nicht in die BRD, sondern ans Deutsche Theater. Regie bei »Coriolan« führte nicht Ruth Berghaus, die die Schlachtszenen choreographierte, sondern, gemeinsam mit Joachim Tenschert, jener Manfred Wekwerth, der zuvor bereits mit Palitzsch den Welterfolg des »Arturo Ui« inszeniert hatte. Wekwerth konnte in den 80er Jahren das Theater schwerlich zu einer konservativen Brecht-Deutung zurückführen, weil er seltener Brecht als Stücke anderer Autoren inszenierte und inszenieren ließ.

Das BE und seine widersprüchliche Geschichte sind bis hin zur schrittweisen Abwicklung als Ensemble derart mit jener der DDR verwoben, dass, wenn man ihm nicht alle Leistungen absprechen will, der Geschichte offenbar Gewalt antun muss, um sie auf die Linie jener Verhältnisse zu bringen, wo zwischen Herren und Knechten alles so bleibt, wie es Brecht mit seiner Theaterkunst zu ändern angetreten war.