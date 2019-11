Keine Posen, wenig Kitsch

Katharina Geling »Küss mich, denn meine Muse küsst mich nicht«

Ruhig, so scheint es, ist das neue lustig. The Düsseldorf Düsterboys bestehen zur Hälfte aus der aus dem Pott stammenden Band International Music, also aus Peter Rubel und Pedro Goncalves Crescenti. Dann es gibt es da noch Drummer Edis Ludwig, der auffällig wenig bis gar nicht trommelt, und Tastenmann Fabian Neubauer, der auch nicht groß durch Virtuosität auffällt. Zusammen haben sie eine Platte gemacht, die den Neuen Deutschen Folk begründen könnte, sozusagen als Antwort auf die nicht gestellten Fragen deutschen Rechtsrocks.

»Nenn mich Musik« heißt die Platte, und sie klingt ausgesprochen warm und gut produziert. Die Texte sind um einiges zurückhaltender als auf dem Debüt von International Music, Witz und Schalk wurden heruntergestutzt auf Beschreibungen von Absurditäten des Alltags: Alkohol, Liebe, nationales Slackertum. Keine Posen, keine Behauptungen, die politisch irgendwas sagen wollen, das gerade angesagt wäre; keine Anleitungen zum Handeln. Einfach nur angenehme Selbstironie, oder fast. Dazu gibt es viel Klampfe und Orgel; ein Sound, der manchmal an The Velvet Underground erinnert.

Wobei es auch hier wieder hinterhältige Sätze gibt. »Küss mich, denn meine Muse küsst mich nicht«, ist so ein schöner Satz. Ein anderer lautet: »Schalke 04, ich möchte nicht mehr verlieren.« Und eine neue Version des vorab auf dem Staatsakt-Sampler »Keine Bewegung 2« veröffentlichten Superhits »Teneriffa« gibt es auch. Und mit »Oh, Mama« die ödipale Single, die es braucht.

Was da so innig erklingt, kann man natürlich auch als »belämmert« oder »windschief« abtun, wie es Die Zeit in ihrer nichtsdestotrotz wohlwollenden und durchaus treffenden Besprechung getan hat. Spätestens aber, wenn man Campino neben Gregor Gysi bei »Inas Nacht« anschaut – ein im Grunde recht sympathisches Format, das aber durch Ina Müllers Drang zur musikalischen Selbstdarstellung und belämmerten öffentlich-rechtlichen Pseudohumor Schlagseite ins Unerträgliche kriegt –, bekommt »Nenn mich Musik« eine höhere Relevanz: Wenn etwas fehlt, egal, ob in den oberen oder den unteren Rängen deutscher Musik, dann ist das die Kraft des Eigensinnigen, die die Essener (nicht: Düsseldorfer) mit Eierlöffeln aus gelbem Plastik gefressen zu haben scheinen. Wie gut auch, dass diese Band nicht aus Hamburg oder Berlin kommt oder sonst wie auf »Szene« macht.

Kurzum, dieses »Debüt« der multitalentierten Nordrhein-Westfalen wird sich vermutlich ganz oben in den Ranglisten der besten Platten dieses Jahres wiederfinden, sich möglicherweise mit der neuen, richtig guten Platte von Deichkind sogar um den Titel des besten deutschsprachigen Albums des Jahres streiten. »Nenn mich Musik« ist eine warme Platte, die an Jachtrock erinnert, gewiss auch etwas Schlagerhaftes hat, ohne allzu laut »ja« zum Kitsch zu sagen. Eine Platte, die das Leben einfacher macht.