»Ambitionierter Zeitplan«

Die Grundrente ist zwar beschlossene Sache, aber längst nicht in trockenen Tüchern. Wenige Tage nach der Einigung der großen Koalition, Geringverdiener mit langjährigen Beitragszeiten durch einen Rentenaufschlag im Alter besserzustellen, hat die Deutsche Rentenversicherung (DRV) vor erheblichen Problemen bei der Umsetzung der Pläne gewarnt. Die Vorbehalte beziehen sich sowohl auf die Finanzierung als auch die Frage, ob das Vorhaben, wie geplant, zum 1. Januar 2021 in Kraft treten kann. Kritisch äußerte sich daneben der rentenpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion Die Linke, Matthias Birkwald. In einer Auswertung der vereinbarten Eckpunkte moniert er unter anderem, dass »1,4 Millionen Menschen mit einem Federstrich« von der Leistung ausgeschlossen würden.

In ihrer entscheidenden Sitzung am vergangenen Sonntag hatten sich die Spitzen von Union und SPD darauf verständigt, den Kreis der Anspruchsberechtigten auf jene zu beschränken, deren Beitragsleistung nach 35 Jahren zwischen 30 und 80 Prozent jener eines Durchschnittsverdieners liegt (0,3 bis 0,8 Entgeltpunkte). In früheren Vorlagen war die Grenze bei 0,2, später 0,24 Entgeltpunkten gesetzt. Die Erhöhung sowie die Kürzung des Zuschlags um 12,5 Prozent aus Achtung des sogenannten Äquivalenzprinzips träfen »überproportional Menschen mit niedrigen Renten«, beklagte Birkwald. »Darum müssen sie beide gestrichen werden.« Ferner fordert er eine Senkung der erforderlichen Beitragsjahre auf 25 und verlangt, den geplanten Freibetrag für gesetzliche Renten in der Grundsicherung allen Rentnern zu gewähren, nicht nur jenen mit 35 Beitragsjahren.

Der Linke-Politiker hat errechnet, auf wieviel mehr Geld die Profiteure der Grundrente hoffen dürfen. Demnach könnte sich der Zuschlag im besten Fall auf 404 Euro brutto belaufen. Für jene jedoch, die in ihrer Notlage bereits die Grundsicherung im Alter beanspruchen (im Schnitt 809 Euro), ergebe sich lediglich ein Nettozahlbetrag von höchstens 13,68 Euro. Dies werde bei vielen »zu großem Frust führen, weil Union und SPD die Erwartung genährt hatten, es gäbe deutlich höhere Zahlbeträge«, monierte Birkwald. »Schlecht« sei auch, dass die meisten der künftigen Grundrentenbezieher dennoch in der Grundsicherung verbleiben müssten, »denn hier gibt es eine Bedürftigkeitsprüfung und da ist bei 5.000 Euro Erspartem Schluss«.

Bei der DRV ist man skeptisch, dass der zum Zweck der Einkommensprüfung geplante Datenaustausch zwischen Rentenversicherung und Finanzbehörden in den verbleibenden 13 Monaten zu bewältigen ist. Angesichts mehrerer Millionen laufender Renten sei dieser relativ kurze Zeitraum »problematisch«, äußerte sich DRV-Präsidentin Gundula Roßbach am Mittwoch vor Pressevertretern in Würzburg. Schon die Ermittlung, wer von den 21 Millionen Rentnern die nötigen Beitragsjahre aufweist, »ist alles andere als trivial«, bemerkte sie. Noch größere Schwierigkeiten erwartet sie bei der Prüfung der Einkommensverhältnisse der Betroffenen und gegebenenfalls ihrer Partner. Bei Einkünften über 1.250 Euro bzw. 1.950 Euro bei Paaren sollen nach den Plänen keine Ansprüche bestehen.

In Reihen der Koalitionäre ist man offenbar der Ansicht, der Datenabgleich wäre ein Klacks. Alles laufe »automatisiert und bürgerfreundlich«, heißt es dazu im Beschlusspapier, die zuständigen Ministerien würden »sicherstellen«, dass das Verfahren rechtzeitig zur Verfügung steht. Von Mehrkosten ist dabei nicht die Rede. Bei der DRV aber schon: Werde der Austausch nicht in dem »ambitionierten Zeitplan« realisiert, »gehen wir von einem Mehrbedarf von mehreren tausend zusätzlichen Stellen bei der Rentenversicherung aus«. Mit einigem Argwohn sieht die DRV auch die Ankündigung der Verantwortlichen, den Großteil der veranschlagten Kosten durch eine Finanztransaktionssteuer aufbringen zu wollen. Diese existiert nicht einmal, und wenig bis gar nichts spricht dafür, dass sich die EU-Europäer in absehbarer Zeit auf eine gemeinsame Lösung werden verständigen können. Als Bremser trat bisher wiederholt Deutschland in Erscheinung.