Verständnis für Teamarbeit

Christoph Soeder/dpa Das sehen womöglich nicht alle im DFV-Präsidium so: Hartmut Ziebs bei einer Veranstaltung in Berlin (12.9.2018)

Ob Drohschreiben von Polizeicomputern oder die Akte »Nordkreuz«: Hinweise auf rechte Netzwerke im Umfeld von Polizei und der Bundeswehr gibt es inzwischen viele. Auffällig viele Polizisten sitzen mittlerweile für die AfD in Landtagen und im Bundestag. Doch wie rechts ist eigentlich die Feuerwehr?

Der Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV), Hartmut Ziebs, warnte in der Vergangenheit mehrfach vor »rechtsnationalen Tendenzen« in den eigenen Reihen. Die AfD unterwandere »sehr geschickt« viele Vereine, so auch die Feuerwehr, mahnte er etwa im August 2019 in einem Gespräch mit der Lausitzer Rundschau. Es wäre »dramatisch«, wenn der Verband »da reinrutscht«. Er nannte auch ein Beispiel aus der DFV-Landesgeschäftsstelle in Rheinland-Pfalz. Dort habe der Leiter empfohlen, sich bei Geldsorgen an die AfD zu wenden.

Chef des Landesfeuerwehrverbandes Rheinland-Pfalz ist Frank Hachemer. Auf Bundesebene ist er Vizepräsident. Es gibt noch sechs weitere Kollegen, die auch diesen Titel führen. Hachemer und die vier Vizepräsidenten Hermann Schreck, Lars Oschmann, Christoph Weltecke und Christian Patzelt forderten am Sonntag auf einer Sondersitzung des Gremiums den Rücktritt von Ziebs. Am Dienstag veröffentlichte das Feuerwehrmagazin ihr Schreiben. Das Gremium habe ihm »mehrheitlich das Vertrauen entzogen«, hieß es darin. Auffällig war, dass keine Gründe genannt wurden. Im Vorfeld hätten sie jedoch Kritik an der Arbeit des DFV-Chefs geäußert. Dabei sei es um den »Führungsstil« von Ziebs und »nicht umgesetzte Maßnahmen« gegangen.

Ziebs, seit 2015 im Amt, reagierte umgehend. Ja, es habe Vorwürfe gegeben, erklärte er gegenüber der Zeitschrift. Allerdings in eine andere Richtung: So hätten sich Verbandsfunktionäre darüber beschwert, dass er eine Frau als Bundesgeschäftsführerin eingestellt habe, die türkische Wurzeln hat. Begründet hätten sie ihre Kritik damit, dass sie keine Feuerwehrfrau sei. Für die Arbeitsaufgaben der Juristin sei das aber nicht notwendig. »Das passt nicht«, so Ziebs. Außerdem habe mehrfach der Vorwurf im Raum gestanden, Ziebs sei »politisch nicht neutral«. Das wies er zurück und erklärte: »Ich äußere mich gegen rechtsnationale Tendenzen, denn ich halte diese für gefährlich.« Dabei gehe es ihm nicht um Politik, sondern um gesellschaftliche Entwicklungen. Die Feuerwehr müsse demokratisch sein, sagte er.

Zunächst wollten sich die Unterzeichner des Rücktrittsgesuchs gar nicht äußern. Am Mittwoch erklärte Verbandssprecherin Silvia Darmstädter auf jW-Nachfrage nur, dass es »aktuell keine Stellungnahme zu dem Thema gibt«. Vizepräsident Oschmann, der auch Vorsitzender der CDU-Fraktion im thüringischen Ilm-Kreis ist, sagte gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, das nach dem Feuerwehrmagazin zuerst über den Fall berichtet hatte, es gehe um »mangelndes Verständnis für Teamarbeit«. Jugendfeuerwehrchef Patzelt wehrte ab: »Wir werden zu den Gründen keine Stellung nehmen.«

Doch das scheint nicht zu funktionieren. Am Mittwoch stellte sich der Stadtrat in Schwelm, dem Wohnort von Ziebs, hinter den Feuerwehrchef. Man unterstütze ihn wegen »seiner klaren Haltung gegen Rechtsextremismus und für Integration«, zitierte die Westfalenpost die Stellungnahme. Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Irene Mihalic sprach von einem »ungeheuerlichen Vorgang«, falls der Verdacht sich bewahrheite. Auch aus Feuerwehrkreisen erhielt Ziebs Zuspruch.

Am Mittwoch abend veröffentlichte das Feuerwehrmagazin dann doch eine Erklärung der Widersacher des Präsidenten. Die interne Debatte sei von Dritten an die Medien herangetragen worden, rügten diese. Deshalb werde man weiterhin keine Gründe nennen, spreche sich aber »gegen Rassismus, Intoleranz, Diskriminierung, Fremdenhass und Rechtsradikalismus« aus.

Dass Rechte sich gerne in Vereinen tummeln, sich als »Kümmerer« betätigen und Uniformen grundsätzlich nicht abgeneigt sind, ist alles andere als eine neue Nachricht. Bekannt ist auch der Vorwurf an ihre Gegner, politisch nicht »neutral« zu sein. Bleiben die Vizepräsidenten bei ihrem Abwahlantrag, müsste der DFV nun ein entsprechendes Verfahren gegen Ziebs einleiten. 160 Delegierte würden laut Satzung dann darüber entscheiden.