Push-Back-Kommando

Hintergrund: Türkische Dokumente

Seit Jahren beschuldigen Menschenrechtsorganisationen und Anwälte griechische Behörden, Geflüchtete am Grenzfluss Evros illegal in die Türkei abzuschieben. Der Spiegel hat am Donnerstag über Dokumente des türkischen Innenministeriums berichtet, in denen Griechenland vorgeworfen wird, in den zwölf Monaten vor dem 1. November 2019 insgesamt 58.283 Migranten illegal in die Türkei zurückgezwungen zu haben. Den Angaben zufolge lag die Zahl der illegal Zurückgebrachten allein im Oktober bei mehr als 6.500.

Das türkische Außenministerium beschuldigte die griechischen Behörden bereits Anfang November, Flüchtlinge verhaftet, sie geschlagen, ihre Kleider geraubt, Habseligkeiten beschlagnahmt und sie dann in die Türkei zurückgeschickt zu haben. Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis reagierte empört. »Diejenigen, die die Flüchtlingskrise ausgenutzt haben, indem sie die Verfolgten als Spielball für ihre eigenen geopolitischen Ziele benutzt haben, sollten vorsichtiger sein, wenn sie sich auf Griechenland beziehen.« Allerdings stimmen die Beschuldigungen der türkischen Seite mit ähnlichen Berichten von Pro Asyl (2013), dem Griechischen Flüchtlingsrat (2018) und »Mobile Info Team« (2019) überein. Die Anzahl der Zeugenaussagen in diesen Berichten verschärft die Zweifel an den griechischen Unschuldsbeteuerungen.

Die meisten der von den türkischen Behörden registrierten Fälle betrafen pakistanische Staatsangehörige (16.435), gefolgt von Afghanen, Somaliern, Bangladeschern und Algeriern. Dazu kämen mehr als 4.500 Syrer. In den Dokumenten wird jedoch keine Angabe über türkische politische Flüchtlinge gemacht. Tausende türkische Oppositionelle, Akademiker, Beamte und Journalisten suchten in den letzten Jahren in Griechenland Schutz vor den Repressionen des autokratischen türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Auch sie fielen den illegalen Push-Backs der »Kommandos« zum Opfer.

Einer dieser Vorfälle betraf Murat Capan, einen türkischen Journalisten, der für das kritische Magazin Nokta arbeitete. Laut der griechischen Liga für Menschenrechte überquerten Capan und eine türkische Familie mit drei Kindern im Mai 2017 den Fluss Evros, um der politischen Verfolgung zu entkommen. Die griechische Polizei nahm sie in Gewahrsam, als sie einen Asylantrag stellen wollten. Anschließend sollten sie in einem Lieferwagen zu einer UN-Einrichtung gebracht werden. Der Lieferwagen hielt auf einem Parkplatz an, und fünf maskierte Männer, die in Tarnkleidung gekleidet waren, fesselten die Hände der türkischen Staatsangehörigen. Zwei der maskierten Männer begleiteten sie dann zurück zur Grenze, wo sie türkischen Soldaten übergeben wurden. (efa)