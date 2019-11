Debatte um Verkleinerung des Bundestags

Michael Kappeler/dpa 709 Parlamentarier repräsentieren derzeit rund 61,6 Millionen Wahlberechtigte

Mit einem gemeinsamen Gesetzentwurf wollen die Bundestagsfraktionen von Die Linke, FDP und Bündnis 90/Die Grünen eine Verkleinerung des Bundestages bei künftigen Wahlen erreichen. So soll die Zahl der Wahlkreise von derzeit 299 auf 250 verringert und die Gesamtzahl der Mandate »moderat« auf 630 erhöht werden, um die Zahl der Überhangmandate zu verringern. Die Debatte um den Entwurf war für den späten Donnerstag abend angesetzt.

Zur Begründung führen die drei Fraktionen an, dass mit aktuell 709 Abgeordneten die Sollgröße nach Bundeswahlgesetz von 598 Parlamentariern überschritten sei. Bei einer Neuwahl könne sogar eine Mitgliederzahl von »weit über 800« erreicht werden, wie es im Entwurf heißt. Eine Änderung des Wahlrechts sei demnach alternativlos, weil »angesichts der Entwicklung der Parteienlandschaft« mit einem »übergroßen und in seiner Größe unvorhersehbaren Bundestag« zu rechnen sei. Von Überhangmandaten würde außerdem die Unionsfraktion besonders stark profitieren, wie Friedrich Straetmanns (Die Linke) im Gespräch mit jW vom 17. Oktober erklärt hatte.

Dass Linke und Grüne mit ihrem Gesetzentwurf in die selbe Kerbe schlagen wie Peter Altmaier mit seinem Vorstoß (CDU) aus der vergangenen Woche, überrascht, da eine grundsätzliche Reduzierung der Bundestagsmandate gerade diesen beiden kleinsten Fraktionen verhältnismäßig die meisten personellen Ressourcen kosten würde. Bundeswirtschaftsminister Altmaier hatte in einem Gastbeitrag in der Rheinischen Post vom 7. November vorgeschlagen, den Bundestag »alle vier Jahre um 40 Sitze« zu reduzieren, bis eine »angemessene Zahl« erreicht sei (siehe jW vom 8.11.).

Ein Neuzuschnitt der Wahlkreise für den Bundestag schafft immer die Möglichkeit, dass sich Parteien mit einer Mehrheit im Parlament Vorteile sichern. So hatte beispielsweise die PDS im Jahr 2002 nach einer Verringerung der Bundestagswahlkreise in Berlin die Hälfte ihrer Direktmandate sowie ihren Status als Fraktion eingebüßt. Die parteipolitisch motivierte Manipulation von Wahlkreisgrenzen ist aus den Vereinigten Staaten als »Gerrymandering« bekannt.