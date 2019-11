Digitales Machtinstrument

Pavel Rebrov / REUTERS In Russland müssen Anbieter von Smartphones demnächst russische Apps vorinstallieren. Ein Bild von Putin muss nicht auf die Hülle

Russland macht ernst mit dem Aufbau eines parallelen nationalen Internets. Mehrere Gesetzentwürfe, die seit Anfang dieses Monats die Staatsduma passiert haben, lassen die Umrisse des Vorhabens erkennen. Die geplanten Veränderungen sollen sowohl die Infrastruktur als auch Software und Inhalte betreffen. Offizielles Argument für die Neuerungen: Russland wolle sich gegen mögliche Cyberangriffe wappnen. Kritiker vermuten, dass es auch um Zensurmöglichkeiten gehe. Anhaltspunkte dafür gibt es.

Der größte Brocken bei den Neuerungen ist der Aufbau einer parallelen Netzinfrastruktur. Das bedeutet die Schaffung eines Netzes von in Russland angesiedelten Servern, über die der Datenverkehr russischer Nutzer geleitet wird. Bisher ist es weitgehend dem Zufall überlassen, wo die Server physisch stehen, über die eine Suchanfrage vom heimischen Schreibtisch aus geleitet wird. Das soll sich ändern. Künftig soll auch ein eigenes russisches System von Domainnamen (DNS) geschaffen werden. Die Regierung betont zwar, dass sie nicht vorhabe, das Land nach dem Vorbild Chinas vom weltweiten Internet durch eine »große russische Firewall« abzutrennen. Aber die technische Möglichkeit dazu schafft sie sich mit den Neuerungen schon; genauso wie ein solches nationales Netzwerk geeignet ist, Hackerangriffe etwa auf Elemente der Infrastruktur auszubremsen: Die Datenpakete mit bösartigem Inhalt würden einfach nicht mehr ins Land gelassen.

Wenn das denn alles so funktioniert. Denn auf dem Wege zum russischen Parallelinternet stehen hohe finanzielle und technische Hürden. Nicht nur müssen die Server beschafft werden – woher eigentlich? Russland ist nicht für Rechnerproduktion in größerem Umfang bekannt. Nur für Teile des Militärs wurde 2015 ein nicht mit dem Internet verbundenes Netzwerk in Betrieb genommen, auf dessen Computern russische Betriebssysteme laufen. Aber seitdem hat man nichts mehr von dem Projekt gehört, so dass nicht klar ist, ob es funktioniert wie geplant. Außerdem ist die Schaffung eines eigenen Netzes für Millionen von Nutzern noch nie in der anvisierten Größenordnung ausprobiert worden. Schlägt der Versuch fehl, ist die Blamage groß – für die Regierung. Und die – in Euro gerechnet – zweistelligen Millionenbeträge für die Installation dieses Systems sind mit Sicherheit noch nicht das letzte Wort. Schnell werden die Änderungen also wohl nicht kommen.

Ein anderer Aspekt der Nationalisierung des Internetverkehrs in Russland ist die Einführung einer Software, die es im Prinzip auch im Westen gibt. Das Prinzip nennt sich Deep Packet Inspection (DPI) und beruht darauf, dass Rechner automatisch auch die Inhalte von Datensendungen im Internet kontrollieren. Entwickelt wurde das ganze nach dem 11. September 2001 im Interesse der »Terrorabwehr« in den USA – Algorithmen durchforschen seitdem systematisch zum Beispiel den Mail- und Chatverkehr weltweit darauf, ob dort bestimmte Schlüsselwörter vorkommen. Und wer als Deutscher in die USA einreisen will, muss nicht nur seine Passnummer angeben, sondern auch sämtliche E-Mail-Adressen und Social-Media-Namen, mit denen er im Netz unterwegs ist. Insofern vollzieht Russland mit der Installation dieses DPI nur nach, was der Westen seit langem praktiziert. Die Warnungen westlicher Experten, dass Russland nun zur Zensur des Datenverkehrs übergehen wolle, sind also nach den neu verabschiedeten Regeln des State Department, höflich formuliert, einseitig.

Dass Moskau auch die Onlineinhalte in seinem Sinne steuern will, geht aber aus anderen Meldungen der letzten Tage hervor. So erklärte Wladimir Putin Anfang des Monats vor dem »Rat für Russische Sprache«, das Land solle einen nationalen Ersatz für das Onlinelexikon Wikipedia schaffen – am besten, indem die Inhalte der schon bestehenden »Großen Russischen Enzyklopädie« angepasst und online gestellt würden. Als Grund dafür, dass eine solche Neuerung wünschenswert sei, nannte der Präsident die Pflege der russischen Literatursprache. Aber der Gedanke liegt wohl nicht fern, dass hier auch auf Inhalte Einfluss genommen werden soll. Schließlich gibt es – zum Beispiel – bei den Wikipedia-Artikeln über die Krim-Frage deutliche Unterschiede zwischen den nationalen Versionen: Auf ukrainisch und in den meisten westlichen Sprachen ist von der »Annexion« der Halbinsel 2014 die Rede, die russische spricht höflich davon, dass es »international strittig« sei, was dort vor fast sechs Jahren geschehen ist. Eine eindeutige Unterstützung der offiziellen russischen Position findet man in der russischen Wikipedia nicht. Auch aus anderen Kontexten – etwa der israelischen Politik – ist bekannt, dass um die Darstellung bestimmter Vorgänge in der Wikipedia-Redaktion nicht nur gestritten wird, sondern dass auch mit der Löschtaste Fakten geschaffen werden.

Schließlich hat die Staatsduma am vergangenen Freitag einen Gesetzentwurf verabschiedet, der die Anbieter von Smartphones in Russland verpflichten soll, auf ihren Geräten russische Apps vorzuinstallieren. Der US-Marktriese Apple soll sich nach Presseberichten geweigert haben, darauf einzugehen und erwägt angeblich seinen Rückzug vom russischen Markt.