Séverine Brigeot / ARTE France Polizistin Jessica (Nina Meurisse) verhaftet noch im Stadion Mathilde (Olivia Ross): »Nordkurve«

Passengers

Um einen Planeten neu zu besiedeln, werden Tausende Menschen auf eine galaktische Reise geschickt. Jim wird durch einen Unfall 90 Jahre zu früh aus dem künstlichen Tiefschlaf geweckt. Für zwei Oscars nominiert. USA 2017. Mit Jennifer Lawrence.

Vox, 20.15 Uhr

Ein Vermögen für die Wissenschaft

Stiftungen lassen forschen

Im Wissenschaftsbetrieb ist es schwer, an Geldgeber für Forschungsprojekte zu kommen, solange es nicht um Mordwaffen geht oder sich sonst schamlos Profit herausschlagen lässt. Ohne die Förderung von Stiftungen würde es vieles Gutes also nicht geben. Das kann Wissenschaftler mangels staatlicher Förderung aber auch zu Bittstellern werden lassen. Inzwischen spielt in Deutschland das Stiftungswesen eine gewichtige Rolle in Wissenschaft, Forschung und Bildung, was in den USA längst der Fall ist. Eine Vermögenssteuer tut not. D 2019.

3sat, 20.15 Uhr

Nordkurve

Der 17jährige Yorick wird während eines Fußballspiels seines Heimatvereins auf der Tribüne, umgeben von seinen Freunden, niedergestochen. Franck, der Trainer des Fußballklubs, ist entsetzt, als seine Tochter Mathilde noch im Stadion mit der Tatwaffe in der Hand verhaftet wird. Er glaubt fest an die Unschuld Mathildes und ruft seine ältere Tochter aus Paris zu Hilfe. Auf dem Fernsehfilmfestival von La Rochelle wurde »Nordkurve« im September 2014 als beste Serie ausgezeichnet. Weitere Folgen im Anschluss. F 2013.

Arte, 22.30 Uhr

Fröhlich lesen

Der Literaturredakteur Hans Sarkowicz hat wichtige politische Reden in den deutschen Staaten in einem Sammelband herausgebracht – 1945 bis heute. Gibt es da mehr als drei? Wir sind gespannt, aber eher auf skeptische Art. Und Jana Hensel interpretiert anhand eigener Texte den Osten. Das kann ja was werden, die Frau war zur Maueröffnung gerade erst Teenager geworden. Ihr geht es, so die Ankündigung, um Hoffnungen und Enttäuschungen, um Angela Merkel, um den Rechtsruck und die Frage nach einer Ostquote. Jenseits von Oder und Neiße dreht die Welt sich übrigens weiter, liebe Gesamtdeutsche.

MDR, 23.35 Uhr