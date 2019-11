»Es gibt zu wenige Sicherheiten«

Jörg Carstensen/dpa

Was war zuerst da – ein Haus im Prenzlauer Berg, das entmietet werden soll, der abgehalfterte Musiker Grozki oder Kathleen, die prokrastinierende Doktorandin?

Zuerst gab es das Haus und Dieter. Dieter ist um die siebzig und wohnt mit seiner Frau seit fünfzig Jahren in diesem Haus. Ich habe überlegt, was ein spannender Gegenpol zu ihm sein könnte. So bin ich auf Grozki gekommen. Geplant waren die beiden als DDR-Dissident Grozki und SED-treuer Dieter, die früher auf verschiedenen Seiten standen, jetzt aber gemeinsam kämpfen müssen. Im Laufe des Schreibens ist diese Planung etwas in den Hintergrund getreten, weil Grozki seinen eigenen Kopf hatte.

Eines der eindrücklichsten Kapitel ist wahrscheinlich das, in dem Grozki in den 80er Jahren in Ostberlin die Spielerlaubnis für seine Band Nachtasyl beantragt und mit den Kulturfunktionären in einen absurden Streit darüber gerät, ob dieser Name – eigentlich ein Theaterstück von Maxim Gorki – für eine Band geeignet ist. Wie haben Sie dafür recherchiert?

Ende der 90er hab ich für eine ehemalige Ostband Visuals gemacht und bin teilweise mit auf Tour gewesen. Da wurde natürlich auch über die Jahre in der DDR erzählt, beispielsweise über die Einstufung der Band und einen Auftritt in einer sowjetischen Kaserne. Für den Roman habe ich das alles miteinander verwoben. Außerdem habe ich zur Recherche noch das sehr empfehlenswerte Buch »Feeling B – Mix mir einen Drink. Punk im Osten« gelesen.

Die DDR schwingt mit, in den Rückblenden und auch in der Haltung mancher Figuren. Fungiert die DDR für Sie auch als ein Gegenentwurf zur Handlung?

Es geht eher um ein Denkexperiment. Klar, in der DDR gab es keine Entmietungen. Wenn man eine Wohnung hatte, dann war man froh und hat die behalten. Damals waren Job und Wohnung sicher, jetzt gibt es aus meiner Sicht zu wenige Sicherheiten. Jetzt kann urplötzlich deine Wohnung verkauft werden, und du wirst mittels Eigenbedarf rausgeklagt. Das Eigenbedarfsrecht hebelt das Mietrecht aus, und das dürfte nicht sein. Es geht um Selbstbestimmung, um die Freiheit, selbst entscheiden zu können, wie lange ich zum Beispiel in einer Wohnung bleibe. Der vielbesprochenen fehlenden Freiheit in der DDR möchte ich die fehlende Freiheit im heutigen System gegenüberstellen.

Verena ist eine Figur, die sehr gut in das heutige System passt. Sie arbeitet für die Immobilienfirma und komplimentiert die Mieter zuerst aus dem Haus, dann ekelt sie sie hinaus. Wie sind Sie bei dieser Figur vorgegangen?

Die Idee einer Figur, die so tut, als ob sie den Mietern helfen will, aber das Gegenteil vorhat, habe ich aus dem Dokumentarfilm »Lychener 64«. Durch Verena konnte ich einen greifbaren Gegenpol zu den vier letzten Mietern schaffen. Heutzutage gibt es in einem solchen Fall aber kaum noch konkrete Personen, es wird alles über Korrespondenz geregelt. Wenn man Pech hat, hat man eine Briefkastenfirma in einem Steuerparadies als Vermieter. Selbst diese Vermieter haben aber ihre Ausführungsgehilfen, in meinem Buch ist das eben Verena. Ich habe versucht, mich in so eine Person hineinzuversetzen. Verenas Telefonat mit Marianne ist komplett ausgedacht. Was mich aber sehr belustigt hat: In einem der Briefe in unserem Modernisierungsprozess stand die Formulierung »individuelle Lösungen«, genau die Formulierung, die ich Verena in den Mund gelegt habe. Übersetzt heißt das: Teile und herrsche. Biete jemandem etwas, was er attraktiv findet, und löse ihn so aus der Gemeinschaft. Bei uns sind inzwischen schon zwei Mietparteien ausgezogen.

Mittlerweile sind Sie selbst in einem Entmietungsprozess verwickelt. Was passiert bei Ihnen genau?

Ich wohne seit fünfundzwanzig Jahren in Friedrichshain und seit zwanzig Jahren hier im Haus, und wir haben Ende 2018 – genau drei Tage vor Inkrafttreten des neuen Gesetzes, durch das unter anderem Vermieter weniger Modernisierungskosten auf die Mieter umlegen können – eine Modernisierungsankündigung erhalten, der zufolge sich unsere Mieten verdoppeln bis verdreifachen sollen. Man muss dazu sagen, dass die meisten Wohnungen bei uns im Haus einen vollkommen zeitgemäßen Standard haben. Die konkreten Modernisierungsankündigungen sind teilweise absurd, in einer Wohnung, die bereits zwei Balkone hat, soll beispielsweise noch ein dritter angebaut werden. Gerade tut sich nicht viel, wenn man davon absieht, dass eben bereits zwei Mietparteien ausgezogen sind. Aber unser Vermieter, die Fortis Group, ist bekannt dafür, die Wohnungen nach der Modernisierung als Eigentum weiterzuverkaufen. Nach der Modernisierung hängt also das nächste Damoklesschwert über uns – das der Eigenbedarfskündigung. Wir haben Aktionen gemacht und hatten sehr viel Presse. Wir haben sogar fast jeden Zahnarzt in Schleswig-Holstein angeschrieben, denn das Versorgungswerk der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein ist zu fünfundzwanzig Prozent an der Fortis Group beteiligt. Die Zahnärzte profitieren also in ihrer Rente davon, dass wir aus unseren Wohnungen modernisiert werden. Eine Nachbarin hat neulich gesagt, dass ihr neues Hobby Mietaktivismus sei. Das ist ein zeitaufwändiges Hobby. Ich habe zwar das Gefühl, dass die Politik in Berlin gerade einiges unternimmt. Aber die Immobilienlobby findet immer neue Schlupflöcher. Es ist noch ein langer Weg.